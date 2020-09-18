Узбекистан закупил у турецких производителей одежду на $4,9 млн

По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, показатель поступления импортной готовой продукции снизился на $10,2 млн.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. По состоянию на 1 сентября текущего года Узбекистан совершил импорт готовой одежды из 64 стран мира на сумму $16,1 млн. Об этом сообщают в Госкомстате.

Согласно официальной статистике, за последние восемь месяцев наибольшая часть импортных готовых швейных изделий была ввезена из Китая ($6,5 млн), Турции ($4,9 млн), России ($839 тысяч), Индии ($714 тысяч) и Германии (почти $648 тысяч).

По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, показатель поступления импортной готовой одежды снизился на $10,2 млн.

Отмечено, что Узбекистан в 2019 году произвел одежду на суму 7,2 трлн сумов.

Напомним: в конце августа глава республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление о поддержке отечественных производителей. Согласно документу, при государственных закупках приоритет будет отдаваться продукции узбекского производства.