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Узбекистан закупил у турецких производителей одежду на $4,9 млн

Пресс-служба Госкомстата
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200918/15011494/Uzbekistan-zakupil-u-turetskikh-proizvoditeley-odezhdu-na-49-mln.html

По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, показатель поступления импортной готовой продукции снизился на $10,2 млн. 

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. По состоянию на 1 сентября текущего года Узбекистан совершил импорт готовой одежды из 64 стран мира на сумму $16,1 млн. Об этом сообщают в Госкомстате. 

Согласно официальной статистике, за последние восемь месяцев наибольшая часть импортных готовых швейных изделий была ввезена из Китая ($6,5 млн), Турции ($4,9 млн), России ($839 тысяч), Индии ($714 тысяч) и Германии (почти $648 тысяч).

По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, показатель поступления импортной готовой одежды снизился на $10,2 млн. 

Отмечено, что Узбекистан в 2019 году произвел одежду на суму 7,2 трлн сумов.

Напомним: в конце августа глава республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление о поддержке отечественных производителей. Согласно документу, при государственных закупках приоритет будет отдаваться продукции узбекского производства.




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