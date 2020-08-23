Отечественная продукция получит приоритет при госзакупках — Мирзиёев

Президент также отметил важность углубления кооперационных связей между электротехнической, автомобильной промышленностью и сельским хозяйством.

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление о поддержке отечественных производителей.

Согласно документу, теперь при государственных закупках приоритет будет отдаваться продукции узбекского производства.

В чем это будет проявляться:

В случае, когда в тендере участвуют более двух представителей Узбекистана, в конкурсе будет участвовать только их продукция;

Отечественным товарам будет предоставляться ценовая преференция в размере 15%;

Представители местных властей будут принимать непосредственное участие во всех закупках, осуществляемых за счет бюджета.

В ходе совещания президент подробно обсудил вопросы развития локализации и кооперации с использованием этих возможностей.

Мирзиёев подчеркнул необходимость снижения себестоимости автомобилей и повышения их конкурентоспособности на рынке.

Глава государства указал на потенциал производства в Узбекистане комплектующих 1712 наименований для автомобильной промышленности, которые сейчас импортируются.

Это, по его словам, позволит снизить валютные затраты по меньшей мере на 150 миллионов долларов.

"Поставлена задача определить региональные предприятия, способные освоить такое производство с созданием высокой добавленной стоимости", — говорится на сайте президента.

Во время совещания Мирзиёев также затронул вопрос важности углубления кооперационных связей между электротехнической, автомобильной промышленностью и сельским хозяйством.

"Без кооперации между отраслями и регионами невозможно даже представить цепочку добавленной стоимости и новое индустриальное развитие", — заключил глава государстсва.

Ранее он осмотрел автомобили специального назначения, которые планируется выпускать в Узбекистане. Начало сборки машин запланировано на четвертый квартал.

В 2022-м, как ожидается, будет освоен полный цикл производства.