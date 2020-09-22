В переработке фруктов и овощей планируют использовать ядерные технологии

Индия и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере атомной энергетики. Документ предполагает сотрудничество в области ядерной системы, радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности и физической защиты.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Агентство по развитию Атомной энергетики "Узатом" при министерстве Энергетики РУз и Глобальный центр по ядерно-энергетическому партнерству при Департаменте атомной энергии Республики Индии (GCNEP) подписали меморандум о взаимопонимании по подготовке кадров и повышению их квалификации.

Стороны остановились на обсуждении вопросов двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в использовании атомной энергии в мирных целях, сообщает агентство "Узатом". В частности, обсудили вопросы обмена опытом и информацией в сфере атомной энергетики, повышения квалификации специалистов, проведения в этом направлении встреч, научных конференций, семинаров, тренингов, симпозиумов.

Были рассмотрены вопросы по использованию передовых ядерных технологий в переработке фруктов и овощей в сфере агропромышленности Узбекистана.

Подписанный меморандум взаимопонимания включает пункты сотрудничества в области ядерной системы, радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности и физической защиты.

В ракурсе внимания также исследования в области радиационной безопасности, передовых ядерно- энергетических систем, ядерной безопасности и ее анализа, внедрение радиоизотопов и радиационных технологий, радиационной защиты и радиационного мониторинга окружающей среды. Специалисты займутся также совместным развитием кадров, обращением с отходами АЭС, метрологическим обеспечением в области радиационной безопасности.

Для справки: GCNEP создан при Департаменте Атомной энергетики Правительства Индии в 2010 году. При центре действуют 5 школ, организации по изучению ядерной энергии и ядерной безопасности, изучения безопасности радиологии, характеристики ядерных материалов и радиоизотопов и использования радиационных технологий.