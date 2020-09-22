Узбекистан увеличил объем экспортной продукции в Таджикистан

доля экспорта составила свыше $255 млн, что на $65,1 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. По состоянию на 1 сентября текущего года товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном достиг $317 млн, сообщают в Госкомстате.

В Государственном комитете по статистике также отмечают, что доля экспорта составила свыше $255 млн, что на $65,1 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно отчету, в структуру экспорта входят: услуги — $72,1 млн, химикаты и химпродукция — $42,9 млн, продукты питания — $38,9 млн, энергоносители и нефтепродукты — $28,8 млн, черные металлы и изделия из них — $20,4 млн, а также прочая продукция — $52 млн.

Кроме того, в госоргане зафиксировали, что объем импорта между двумя государствами остановился на отметке почти $62 млн.

Напомним: в начале сентября руководитель Антимонопольной службы при президенте Таджикистана Абдулмаджид Муминзода заявил, что Узбекистан (7,4% от общего объема закупок) прекратил поставки сжиженного природного газа (СПГ) в республику.