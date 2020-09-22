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Узбекистан увеличил объем экспортной продукции в Таджикистан

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200922/15029560/Uzbekistan-uvelichil-obem-eksportnoy-produktsii-v-Tadzhikistan.html

доля экспорта составила свыше $255 млн, что на $65,1 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года. 

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. По состоянию на 1 сентября текущего года товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном достиг $317 млн, сообщают в Госкомстате.

В Государственном комитете по статистике также отмечают, что доля экспорта составила свыше $255 млн, что на $65,1 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Согласно отчету, в структуру экспорта входят: услуги — $72,1 млн, химикаты и химпродукция — $42,9 млн, продукты питания — $38,9 млн, энергоносители и нефтепродукты — $28,8 млн, черные металлы и изделия из них — $20,4 млн, а также прочая продукция — $52 млн.
Подписание документа, архивное фото
© Flickr / UNC - CFC - USFK
Узбекистан профинансирует экспорт своих товаров в Таджикистан

Кроме того, в госоргане зафиксировали, что объем импорта между двумя государствами остановился на отметке почти $62 млн. 

Напомним: в начале сентября руководитель Антимонопольной службы при президенте Таджикистана Абдулмаджид Муминзода заявил, что Узбекистан (7,4% от общего объема закупок) прекратил поставки сжиженного природного газа (СПГ) в республику. 

Теги:
статистика, Госкомстат, Экспорт, Таджикистан, Узбекистан



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