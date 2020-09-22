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Добыча нефти

"Узбекнефтегаз" намерен привлечь в РФ $650 млн на увеличение добычи

© REUTERS / Sergei Karpukhin
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200922/15031307/Uzbekneftegaz-nameren-privlech-v-RF-650-mln-na-uvelichenie-dobychi.html

В частности, средства Газпромбанка на 100 миллионов долларов планируется направить на геологоразведку и бурение новых газовых и нефтяных скважин.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" рассчитывает в 2021 году привлечь у Газпромбанка и ВЭБа 650 миллионов долларов на программу увеличения добычи углеводородов в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя узбекского холдинга.

"Мы провели переговоры с рядом банков России по привлечению 650 миллионов долларов в следующем году", — сказал представитель "Узбекнефтегаза".

По его словам, сейчас речь идет о кредитных ресурсах российских ВЭБа и Газпромбанка сроком на десять лет.

Средства планируется привлекать на программу увеличения добычи углеводородов, действующую на период до 2021 года. В частности, средства Газпромбанка на 100 миллионов долларов планируется направить на геологоразведку и бурение новых газовых и нефтяных скважин.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Ранее пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана сообщала о намерении привлечь финансирование госкорпорации ВЭБ.РФ в рамках программы "Узбекнефтегаза" и СП ООО Natural Gas-Stream.

Natural Gas-Stream — совместное предприятие "Узбекнефтегаза" и Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерней структуры Gazprom International) было создано в конце 2016 года для проведения геологоразведочных работ и разработки газовых месторождений в Устюртском регионе. В 2019 году СП было также привлечено к проекту поэтапного увеличения добычи нефти и газа в Узбекистане в качестве комиссионера, заемщика, а также экспортера части продукции.

Теги:
Экономика, Нефть, газ, Узбекистан, Россия, Узбекнефтегаз



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