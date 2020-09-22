Газпромбанк откроет представительство в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Набсовет Газпромбанка принял решение открыть представительство в Узбекистане, сообщает РИА Новости.
"Содержание решения, принятого советом директоров Банка ГПБ (АО): открыть представительство "Газпромбанк" (Акционерное общество) в Республике Узбекистан (сокращенное наименование – Представительство Банка ГПБ (АО) в Республике Узбекистан). Кворум по вопросу повестки дня имелся. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно", - говорится в сообщении.
Газпромбанк — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам.
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Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 августа занимал третье место в банковской системе РФ с активами в 7,497 триллиона рублей.