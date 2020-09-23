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ЦБ: объем внешнего долга Узбекистана в I полугодии вырос на 12,7%

Sputnik
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200923/15038413/TsB-obem-vneshnego-dolga-Uzbekistana-v-I-polugodii-vyros-na-127.html

Рост внешнего долга объясняется привлечением новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением COVID-19.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Совокупный внешний долг Узбекистана в январе-июне 2020 года вырос на 12,7% по сравнению с 2019 годом и составил 27,6 миллиарда долларов, сообщает Центробанк республики.

Подпись документов
© Foto : jarmoluk
В Минфине назвали размер госдолга Узбекистана

Размер внешнего госдолга в первой половине 2020 года увеличился на 10,7% - до 17,48 миллиарда долларов, задолженность частных компаний - до 10,127 миллиарда долларов (+16,2%).

В структуре внешнего долга заимствования, привлеченные на срок более 10 лет, составляют 73,5%, или 20,3 миллиарда долларов, от 1 года до 5 лет – 12,3%, или 3,395 миллиарда долларов.

Рост внешнего долга объясняется привлечением новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением COVID-19.

Президент Узбекистана в марте распорядился создать антикризисный фонд с капиталом более 1 миллиарда долларов для преодоления последствий COVID-19. Правительству было поручено принять меры по привлечению внешних заимствований для финансирования госбюджета и антикризисного фонда. 

Средства МВФ будут направлены в Антикризисный фонд Узбекистана >>

В настоящий момент средства в фонд предоставили Международный валютный фонд – на 375 миллионов долларов, Всемирный банк - 295 миллионов долларов и Азиатский банк развития – 600 миллионов долларов.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан, госдолг, банки, Экономика



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