Средства МВФ будут направлены в Антикризисный фонд Узбекистана

Проценты по данным кредитам и обслуживание покрываются за счет средств государственного бюджета Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает привлечение средств из Международного валютного фонда в Антикризисный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

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Документ принят в рамках реализации указа главы государства, нацеленного на смягчение негативного воздействия коронавирусной пандемии на экономику, сообщает Norma.uz.

Напомним, Международный валютный фонд одобрил выделение Узбекистану льготных заемных средств. Они включают в себя:

беспроцентную кредитную линию "Программа быстрого кредитования" (Rapid Credit Facility) на сумму $92,05 млн SDR (или СПЗ – специальные права заимствования) сроком на 10 лет (с 5-летним льготным периодом);

инструмент быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument) на сумму $183,55 млн SDR со сроком 5 лет (с 3-летним льготным периодом) с годовой процентной ставкой 1,05%.

Правительство и Центральный банк Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании о переводе данных кредитных средств в бюджет страны и механизмах их обслуживания. Утверждены также прогнозные таблицы осуществления платежей по возврату, процентам и обслуживанию по "Программе быстрого кредитования" и инструменту быстрого финансирования.

Проценты по данным кредитам и обслуживание покрываются за счет средств государственного бюджета Узбекистана.

Министерство финансов является исполнительным органом, ответственным за целевое и эффективное использование средств, выделенных МВФ. Государственные закупки должны осуществляться на основе открытости и прозрачности с указанием бенефициаров в рамках заключаемых договоров.

Напомним, месяц назад директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, вступив в новую должность, направила письмо президенту Узбекистана.

Глава МВФ заверила, что готова продолжать поддерживать страну, предоставляя необходимую консультационную и техническую помощь, образовательные программы по подготовке специалистов, а также финансовое содействие.