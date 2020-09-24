Компания из КНР восстановит ЛЭП между Узбекистаном и Таджикистаном

Тендер, объявленный в мае, проводился на проектирование, закупку и строительство одноцепной линии электропередачи 500 кВ протяженностью 63,5 километра.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Китайская Shanghai Electric Power Transmission & Distribution выиграла тендер на восстановление линии электропередачи 500 кВ между Узбекистаном и Таджикистаном, сообщает пресс-служба АО "Национальные электрические сети Узбекистана" (НЭС).

"Проект будет реализован в сотрудничестве с китайской компанией Shanghai Electric Power Transmission & Distribution, победителем международного тендера", - говорится в сообщении.

Тендер, объявленный в мае, проводился на проектирование, закупку и строительство одноцепной линии электропередачи 500 кВ протяженностью 63,5 километра. Финансирование проекта стоимостью 25 миллионов долларов будет осуществляться за счет средств Азиатского банка развития.

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Напомним, в марте 2018 года Таджикистан и Узбекистан подписали соглашение о возобновлении торговли электроэнергией между двумя странами, что позволило активизировать процесс возобновления региональной энергетической сети. В июле этого года НЭС сообщила, что Таджикистан из-за дефицита воды в водохранилищах страны этим летом сократил объемы поставок электроэнергии в Узбекистан.