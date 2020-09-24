15:51 24 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
Линии электропередачи

Компания из КНР восстановит ЛЭП между Узбекистаном и Таджикистаном

© Sputnik / Стрингер
Экономика
Получить короткую ссылку
11710
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200924/15042334/Kompaniya-iz-KNR-vosstanovit-LEP-mezhdu-Uzbekistanom-i-Tadzhikistanom.html

Тендер, объявленный в мае, проводился на проектирование, закупку и строительство одноцепной линии электропередачи 500 кВ протяженностью 63,5 километра.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Китайская Shanghai Electric Power Transmission & Distribution выиграла тендер на восстановление линии электропередачи 500 кВ между Узбекистаном и Таджикистаном, сообщает пресс-служба АО "Национальные электрические сети Узбекистана" (НЭС).

"Проект будет реализован в сотрудничестве с китайской компанией Shanghai Electric Power Transmission & Distribution, победителем международного тендера", - говорится в сообщении.

Тендер, объявленный в мае, проводился на проектирование, закупку и строительство одноцепной линии электропередачи 500 кВ протяженностью 63,5 километра. Финансирование проекта стоимостью 25 миллионов долларов будет осуществляться за счет средств Азиатского банка развития.

Узбекистан увеличил объем экспортной продукции в Таджикистан >>

Напомним, в марте 2018 года Таджикистан и Узбекистан подписали соглашение о возобновлении торговли электроэнергией между двумя странами, что позволило активизировать процесс возобновления региональной энергетической сети. В июле этого года НЭС сообщила, что Таджикистан из-за дефицита воды в водохранилищах страны этим летом сократил объемы поставок электроэнергии в Узбекистан.

Теги:
тендер, Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Зеркало души: макроснимки глаз животных - фотолента
LIVE_Спутник: Лидеры стран принимают участие в утренней сессии ООН
Выступление Мирзиёева на Генассамблее ООН — видео
Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-август 2020 г.
Внешняя торговля Узбекистана: серьезное снижение импорта и "золотой рекорд"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться