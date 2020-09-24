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Узбекистан совершил экспорт товаров и услуг в Германию почти на $46 млн

© Sputnik / Михаил Кутузов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200924/15045372/Uzbekistan-sovershil-eksport-tovarov-i-uslug-v-Germaniyu-pochti-na-46-mln.html

Согласно данным Государственного комитета по статистике товарооборот между государствами в текущем году составил $483,6 млн.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В соответствии с отчетом Госкомстата, по состоянию на 1 сентября 2020 года Узбекистан направил в Германию продовольственные товары на общую сумму $5,4 млн, что на $722 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В госоргане по статистике информируют, что товарооборот между Узбекистаном и Германией за крайние восемь месяцев составил $483,6 млн, при этом экспорт товаров и услуг достиг отметки в $45,6 млн.

Что и на какую сумму было экспортировано в Германию:

  • услуги — $30,9 млн;
  • продовольственные товары — $5,4 млн;
  • текстильные изделия — $4,5 млн;
  • химическая продукция — $2,4 млн;
  • прочая продукция — $2,4 млн.

Напомним: в интервале с января по август 2020-го внешнеторговый оборот республики составил $24,5 млрд. В сравнении с данными прошлого года показатель снизился на 3,5 млрд долларов.

Теги:
Экспорт, товарооборот, Германия, Узбекистан



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