Узбекистан совершил экспорт товаров и услуг в Германию почти на $46 млн

Согласно данным Государственного комитета по статистике товарооборот между государствами в текущем году составил $483,6 млн.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В соответствии с отчетом Госкомстата, по состоянию на 1 сентября 2020 года Узбекистан направил в Германию продовольственные товары на общую сумму $5,4 млн, что на $722 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В госоргане по статистике информируют, что товарооборот между Узбекистаном и Германией за крайние восемь месяцев составил $483,6 млн, при этом экспорт товаров и услуг достиг отметки в $45,6 млн.

Что и на какую сумму было экспортировано в Германию:

услуги — $30,9 млн;

продовольственные товары — $5,4 млн;

текстильные изделия — $4,5 млн;

химическая продукция — $2,4 млн;

прочая продукция — $2,4 млн.

Напомним: в интервале с января по август 2020-го внешнеторговый оборот республики составил $24,5 млрд. В сравнении с данными прошлого года показатель снизился на 3,5 млрд долларов.