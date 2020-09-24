Исламский банк развития готов вновь поддержать Узбекистан в борьбе с COVID-19

Планируется перенаправить часть средств Пакета стратегической готовности и реагирования, общий объем которого составляет 2,3 млрд долларов, на приобретение системы централизованного снабжения кислородом аппаратов ИВЛ в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Зампремьера – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел видеоконференцию с президентом Исламского банка развития (ИБР) Бандаром Хаджаром, сообщили в ведомстве.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по обеспечению эффективной защиты населения в период пандемии, совершенствованию системы здравоохранения Узбекистана в целях повышения качества диагностирования и лечения инфицированных, а также восстановлению экономики после пандемии.

Глава финучреждения отметил, что ИБР готов оказать всестороннюю поддержку Узбекистану в борьбе с распространением коронавируса и оказании необходимой помощи населению, используя возможности Пакета стратегической готовности и реагирования, общий размер которого составляет 2,3 млрд долларов, для финансирования закупок медицинского оборудования и материалов для профильных клиник.

В частности, была рассмотрена перспектива перенаправления части средств Пакета для приобретения системы централизованного снабжения кислородом в целях обеспечения потребности эксплуатируемых в стране аппаратов ИВЛ.

В рамках переговоров были обсуждены вопросы организации и проведения в Узбекистане 46-го ежегодного заседания Совета Управляющих ИБР в 2021 году. Мероприятие позволит привлечь внимание зарубежных деловых кругов и международной общественности к осуществляемым в Узбекистане реформами улучшающемуся инвестиционному климату в стране, а также расширить многоплановое сотрудничество с Группой ИБР.

По итогам переговоров была достигнута договоренность об активизации взаимодействия по всем обозначенным направлениям и налаживании тесного сотрудничества по подготовке к проведению Ежегодного заседания Совета Управляющих ИБР в Узбекистане.

Напомним, в апреле 2020 года Исламский банк развития направил 17 миллионов долларов на финансирование срочных закупок медицинского оборудования и изделий для клиник, которые создаются в Узбекистане для борьбы с коронавирусом.

Бандар Хаджар заявил, что меры для борьбы с коронавирусом и сохранения экономической активности, принимаемые в Узбекистане под руководством главы государства, вызывают уважение.