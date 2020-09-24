В опубликованном проекте концепции предусматривается пересмотр критериев определения размеров социальных выплат исходя из международных стандартов с учетом национального менталитета, а также образа жизни граждан республики.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Проект указа президента об утверждении концепции "Национальной стратегии социальной защиты населения на 2021 – 2030 годы" разработан Министерством финансов и размещен для обсуждения.

Документ должен быть представлен правительству для утверждения в апреле 2021-го.

Для этого создается специальный Совет (кенгаш), перед которым поставлены следующие задачи:

разработка механизма и инструментов оценки государственной системы социальной помощи и социальных услуг, повышение качества статистической информации и ее открытости;

пересмотр критериев определения размеров социальных выплат, уточнение минимального уровня социальной защиты исходя из международных стандартов с учетом национального менталитета, а также образа жизни населения;

создание открытой и справедливой системы оказания материальной помощи малообеспеченным и многодетным семьям;

расширение функций информационной системы "Единый социальный реестра" для интеграции механизмов предоставления социальных услуг;

пересмотр и усовершенствование порядка предоставления социальной помощи детям, одиноким пожилым гражданам, пенсионерам и инвалидам.

Проект документа разработан при сотрудничестве с ведущими международными организациями: МОТ, ПРООН, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, АБР, ЕС.

Система социальной защиты сегодня

Основными недостатками действующей в Узбекистане системы социальной защиты являются:

фрагментарность – отсутствие единого ведущего органа в сфере;

несовершенное законодательство, которое включает лишь на видах социальных выплат, не учитывает социальные риски и основания для помощи;

низкие стимулы к получению – недостаточны преимущества для получения социальных выплат для работников официального сектора экономики, по сравнению с лицами, не уплачивающими налоги;

недостаточный охват бедных и уязвимых слоев населения;

отсутствие социальной защиты, которая позволяла бы всем гражданам в течение жизни получать хотя бы основные социальные гарантии, в том числе право пользования базовой медицинской помощью, возможность защиты материнства;

недостаточная прозрачность – система идентификации личности для получения социальных пособий только начала формироваться.

Эффективная система социальной защиты

Исходя из международного опыта, такая система включает 4 элемента: государственные пособия, обязательное социальное страхование, накопительная пенсионная система и социальная помощь.

Комплексный подход разрабатываемой Национальной стратегии предусматривает: