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Нацстратегия социальной защиты населения на 2021 – 2030 годы — проект указа

https://ia-centr.ru
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200924/15049284/Natsstrategiya-sotsialnoy-zaschity-naseleniya-na-2021--2030-gody-proekt-ukaza.html

В опубликованном проекте концепции предусматривается пересмотр критериев определения размеров социальных выплат исходя из международных стандартов с учетом национального менталитета, а также образа жизни граждан республики.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Проект указа президента об утверждении концепции "Национальной стратегии социальной защиты населения на 2021 – 2030 годы" разработан Министерством финансов и размещен для обсуждения.

Документ должен быть представлен правительству для утверждения в апреле 2021-го.

Для этого создается специальный Совет (кенгаш), перед которым поставлены следующие задачи:

  • разработка механизма и инструментов оценки государственной системы социальной помощи и социальных услуг, повышение качества статистической информации и ее открытости;
  • пересмотр критериев определения размеров социальных выплат, уточнение минимального уровня социальной защиты исходя из международных стандартов с учетом национального менталитета, а также образа жизни населения;
  • создание открытой и справедливой системы оказания материальной помощи малообеспеченным и многодетным семьям;
  • расширение функций информационной системы "Единый социальный реестра" для интеграции механизмов предоставления социальных услуг;
  • пересмотр и усовершенствование порядка предоставления социальной помощи детям, одиноким пожилым гражданам, пенсионерам и инвалидам.

Проект документа разработан при сотрудничестве с ведущими международными организациями: МОТ, ПРООН, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, АБР, ЕС.

Система социальной защиты сегодня

Основными недостатками действующей в Узбекистане системы социальной защиты являются:

  • фрагментарность – отсутствие единого ведущего органа в сфере;
  • несовершенное законодательство, которое включает лишь на видах социальных выплат, не учитывает социальные риски и основания для помощи;
  • низкие стимулы к получению – недостаточны преимущества для получения социальных выплат для работников официального сектора экономики, по сравнению с лицами, не уплачивающими налоги;
  • недостаточный охват бедных и уязвимых слоев населения;
  • отсутствие социальной защиты, которая позволяла бы всем гражданам в течение жизни получать хотя бы основные социальные гарантии, в том числе право пользования базовой медицинской помощью, возможность защиты материнства;
  • недостаточная прозрачность – система идентификации личности для получения социальных пособий только начала формироваться.

Эффективная система социальной защиты

Исходя из международного опыта, такая система включает 4 элемента: государственные пособия, обязательное социальное страхование, накопительная пенсионная система и социальная помощь.

Комплексный подход разрабатываемой Национальной стратегии предусматривает:

  • создание схем обеспечения достаточных доходов людей трудоспособного возраста, начиная от защиты материнства, заканчивая поддержкой граждан с низкими заработками, в том числе в связи с инвалидностью;
  • разработка механизма обеспечения достаточного для жизни уровня доходов пожилых людей;
  • создание эффективной системы социальной безопасности и социальных работ;
  • принятие концепций по пенсионной реформе и социальному страхованию;
  • возможность получения работы, услуг здравоохранения и образования.
Теги:
Узбекистан, Экономика



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