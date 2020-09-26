Физлицам позволили вывозить из Узбекистана мерные слитки и драгоценные монеты

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Физические лица получили право без ограничений вывозить за пределы Узбекистана произведенные в республике мерные слитки и монеты Центрального банка, изготовленные из драгоценных металлов. Соответствующий указ подписал президент страны, документ опубликован на портале Lex.uz.

При этом есть два условия:

наличие соответствующих сертификатов;

обязательное заполнение пассажирской таможенной декларации — при превышении норм вывоза товаров.

В связи с тем, что Государственная пробирная палата перешла в ведение Министерства финансов, Агентство по драгоценным металлам при Центробанке упраздняется. Взамен в структуре центрального аппарата ЦБ создается Служба по хранению и работе с драгметаллами, которая займется приемом, хранением, отпуском и учетом драгметаллов, приобретаемых и реализуемых Центробанком в рамках операций по управлению международными резервами и других находящихся на хранении ценностей.

Ранее сообщалось, что по итогам января-августа Узбекистан экспортировал золота на рекордные 5,8 миллиарда долларов.