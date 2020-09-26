Рынок труда в Узбекистане: как COVID-19 открыл новые возможности

За восемь месяцев 2020 года по всей стране трудоустроено почти 826 тысяч человек. При участии центров содействия занятости на постоянную работу по направлениям устроились более 198 тысяч безработных.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik, Анна Желиховская. Минзанятости Узбекистана и Международная организация труда (МОТ) в минувшую среду провели онлайн-конференцию, в ходе которой представители ведомства и эксперты обсудили влияние COVID-19 на рынок труда республики, а также проанализировали меры, принятые для поддержки населения в этот сложный период.

Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов Пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана

Онлайн-конференция с участием министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана

Эксперты — участники онлайн-конференции Пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана 1 / 3 Пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов

В ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев инициировал принятие под эгидой Организации Международного кодекса добровольных обязательств государств в период пандемии. В Минзанятости считают, что этот шаг может помочь стабилизировать ситуацию с безработицей.

"Нет ни одной страны в мире, где рынок труда не пострадал бы от негативного воздействия COVID-19. Рост безработицы и бедности в условиях пандемии стал серьезной проблемой даже в самых развитых государствах. Сегодня мы впервые будем открыто говорить об уроках, которые преподнес коронавирус рынку труда Узбекистана. О том, с какими вызовами мы столкнулись, как реагировали на них и как планируем восстанавливать уровень занятости в посткризисный период. Опыт, который извлек рынок труда республики за пять месяцев пандемии, будет полезен коллегам из других стран, а также интересен международной общественности и СМИ", — заявил в начале онлайн-конференции министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов.

Глава ведомства также отметил: несмотря на существующие вызовы, впервые в истории страны президент утвердил меры по коренному обновлению государственной политики в области развития экономики и сокращения бедности. Идет разработка соответствующей программы, планируется введение минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума.

Слабые места

На рынке труда Узбекистана ежегодно появляются 600-700 тысяч человек, а количество создаваемых рабочих мест — до 500 тысяч. Не хватает еще двухсот. По информации Минзанятости, общие трудовые ресурсы в стране (мужчины 16-59 лет и женщины 15-54 лет) — 19 миллионов человек. Из них 5,1 миллиона заняты неофициально, а еще около двух миллионов трудятся за рубежом.

По данным июньского исследования трудовых ресурсов, в Узбекистане в результате влияния пандемии вырос уровень безработицы. В течение карантина вакансии искали 671 тысяча человек.

"Пандемия не только обнажила слабые места рынка труда, но и выявила пробелы в системе социальной защиты населения, особенно среди мигрантов и неформально занятых", — отметил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов.

Оперативность принятых в Узбекистане антикризисных мер позволила предотвратить более серьезные социально-экономические последствия пандемии. По словам Мухитдинова, "масштаб реагирования министерства на экономический кризис, вызванный последствиями распространения COVID-19, оказался беспрецедентным". Ведомство активизировало работу по защите прав трудящихся, поддержке рабочих мест и доходов, созданию новых возможностей (выделение грантов, субсидий, обучение и обеспечение временной занятости на общественных работах), а также укреплению социального диалога.

За восемь месяцев 2020 года по всей стране трудоустроено почти 826 тысяч человек. При участии центров содействия занятости на постоянную работу по направлениям устроились более 198 тысяч безработных. А более 19 тысяч человек прошли обучение, переподготовку и переквалификацию по направлениям региональных профильных органов. Двести шесть компаний получили субсидии на общую сумму более шести миллиардов сумов на обучение своих сотрудников, чтобы сохранить рабочие места. Тридцати семи тысячам безработных за первое полугодие выплатили пособия по новым правилам.

Важную роль в восполнении обнаруженных пробелов сыграет Единая национальная информационная система труда, запущенная в январе 2020 года и позволяющая вести достоверный учет трудового стажа работника — что очень важно в том числе для оформления его пенсии.

От общественных работ до собственного бизнеса

Перечень направлений оплачиваемых общественных работ в стране был расширен до 20. В список были включены в том числе дезинфекционные работы, санитарная обработка и благоустройство, строительство и ремонт базовой инфраструктуры, уход за представителями уязвимых слоев населения (ветеранами и пожилыми).

Заработная плата участвующих в общественных работах граждан составляет от 751 тысячи сумов до 1,1 миллиона. Для этого из средств Антикризисного фонда и Фонда общественных работ по временной занятости было дополнительно выделено 250 миллиардов сумов.

Также глава министерства рассказал о выделении малообеспеченным семьям средств на развитие приусадебных участков и создание сельхозкооперативов. К ним были прикреплены более 18 тысяч человек, которым выдано порядка 40 миллиардов сумов субсидий.

Для желающих стать индивидуальными предпринимателями также созданы специальные возможности. Например, обучение и субсидии в размере 2,2 миллиона сумов для покрытия расходов на регистрацию в качестве бизнесмена и страхового полиса для стартового кредита. Это позволило с начала года зарегистрировать почти 3,6 тысячи новых предпринимателей, получивших более 800 миллионов сумов выплат. Среди них как женщины, так и молодежь.

Предпринимательской деятельности среди женщин уделяется особое внимание. Минзанятости и ННО "Сабр" реализуют программу обучения их ведению своего дела. К этой программе присоединились более двух тысяч женщин из Андижана, Джизака, Кашкадарьи, Навои и Сурхандарьи. До конца года программа будет запущена в остальных регионах республики.

Больше прав и возможностей

В особо уязвимом положении оказались граждане Узбекистана, работающие за границей. Организованные 311 чартерных рейсов уже доставили в республику около ста тысяч соотечественников. Тем, кто еще находится за рубежом, оказывают консультационные услуги, юридическую и социальную помощь, а также финансовую поддержку: согражданам планируется выделить единовременную материальную помощь в размере 40 долларов. Мигранты, оставшиеся без работы или оказавшиеся в любой другой трудной ситуации из-за пандемии, могут сообщить о своих проблемах в том числе через сайты birgamiz.com и anketa.migration.uz.

Обеспечение безопасной, организованной трудовой миграции остается одной из главных задач Минзанятости. С 2021 года легальные мигранты будут приравниваться к самозанятым гражданам. Кто вернулся на родину и зарегистрировался в Едином регистре социальной защиты — вправе рассчитывать на получение 2,2 миллиона сумов, оплату аренды помещений в течение первых трех месяцев со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме этого, как сообщили в ведомстве, будут открыты центры обучения языку принимающих стран.

Беспроблемному нахождению соотечественников за пределами республики также будут способствовать филиалы Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана, которые планируется открыть за рубежом.

Пандемия коронавируса и ее последствия поставили перед министерством новые задачи. Среди дальнейших планов — разработка Национальной стратегии занятости Узбекистана. Как отметил Нозим Хусанов, уроки, извлеченные во время кризиса COVID-19, послужат основой для дальнейшей работы с документом, рассчитанным до 2030 года. Также необходимо улучшить систему профессионального обучения. Для этого будут созданы 13 моноцентров "Ишга мархамат" (в каждом регионе их планируется запустить к январю 2021 года), 30 центров и 136 пунктов профобучения, а также организованы 11 краткосрочных курсов.

Эти приоритеты также были отражены в послании президента Шавката Мирзиёева на Генассамблее ООН. Глава республики охарактеризовал кризис COVID-19 как возможность для разработки более сильных механизмов реформ. Он отметил, что в стране идет кардинальное усиление системы социальной защиты и здравоохранения, оказание адресной помощи населению, отраслям экономики и бизнесу.