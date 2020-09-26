Рынок труда в Узбекистане: как COVID-19 открыл новые возможности

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik, Анна Желиховская. Минзанятости Узбекистана и Международная организация труда (МОТ) в минувшую среду провели онлайн-конференцию, в ходе которой представители ведомства и эксперты обсудили влияние COVID-19 на рынок труда республики, а также проанализировали меры, принятые для поддержки населения в этот сложный период.
- Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим ХусановПресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана
- Онлайн-конференция с участием министра занятости и трудовых отношений УзбекистанаПресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана
- Эксперты — участники онлайн-конференцииПресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана
В ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев инициировал принятие под эгидой Организации Международного кодекса добровольных обязательств государств в период пандемии. В Минзанятости считают, что этот шаг может помочь стабилизировать ситуацию с безработицей.
"Нет ни одной страны в мире, где рынок труда не пострадал бы от негативного воздействия COVID-19. Рост безработицы и бедности в условиях пандемии стал серьезной проблемой даже в самых развитых государствах. Сегодня мы впервые будем открыто говорить об уроках, которые преподнес коронавирус рынку труда Узбекистана. О том, с какими вызовами мы столкнулись, как реагировали на них и как планируем восстанавливать уровень занятости в посткризисный период. Опыт, который извлек рынок труда республики за пять месяцев пандемии, будет полезен коллегам из других стран, а также интересен международной общественности и СМИ", — заявил в начале онлайн-конференции министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов.
Глава ведомства также отметил: несмотря на существующие вызовы, впервые в истории страны президент утвердил меры по коренному обновлению государственной политики в области развития экономики и сокращения бедности. Идет разработка соответствующей программы, планируется введение минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума.
Слабые места
На рынке труда Узбекистана ежегодно появляются 600-700 тысяч человек, а количество создаваемых рабочих мест — до 500 тысяч. Не хватает еще двухсот. По информации Минзанятости, общие трудовые ресурсы в стране (мужчины 16-59 лет и женщины 15-54 лет) — 19 миллионов человек. Из них 5,1 миллиона заняты неофициально, а еще около двух миллионов трудятся за рубежом.
"Пандемия не только обнажила слабые места рынка труда, но и выявила пробелы в системе социальной защиты населения, особенно среди мигрантов и неформально занятых", — отметил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов.
Оперативность принятых в Узбекистане антикризисных мер позволила предотвратить более серьезные социально-экономические последствия пандемии. По словам Мухитдинова, "масштаб реагирования министерства на экономический кризис, вызванный последствиями распространения COVID-19, оказался беспрецедентным". Ведомство активизировало работу по защите прав трудящихся, поддержке рабочих мест и доходов, созданию новых возможностей (выделение грантов, субсидий, обучение и обеспечение временной занятости на общественных работах), а также укреплению социального диалога.
Важную роль в восполнении обнаруженных пробелов сыграет Единая национальная информационная система труда, запущенная в январе 2020 года и позволяющая вести достоверный учет трудового стажа работника — что очень важно в том числе для оформления его пенсии.
От общественных работ до собственного бизнеса
Перечень направлений оплачиваемых общественных работ в стране был расширен до 20. В список были включены в том числе дезинфекционные работы, санитарная обработка и благоустройство, строительство и ремонт базовой инфраструктуры, уход за представителями уязвимых слоев населения (ветеранами и пожилыми).
Также глава министерства рассказал о выделении малообеспеченным семьям средств на развитие приусадебных участков и создание сельхозкооперативов. К ним были прикреплены более 18 тысяч человек, которым выдано порядка 40 миллиардов сумов субсидий.
Предпринимательской деятельности среди женщин уделяется особое внимание. Минзанятости и ННО "Сабр" реализуют программу обучения их ведению своего дела. К этой программе присоединились более двух тысяч женщин из Андижана, Джизака, Кашкадарьи, Навои и Сурхандарьи. До конца года программа будет запущена в остальных регионах республики.
Больше прав и возможностей
В особо уязвимом положении оказались граждане Узбекистана, работающие за границей. Организованные 311 чартерных рейсов уже доставили в республику около ста тысяч соотечественников. Тем, кто еще находится за рубежом, оказывают консультационные услуги, юридическую и социальную помощь, а также финансовую поддержку: согражданам планируется выделить единовременную материальную помощь в размере 40 долларов. Мигранты, оставшиеся без работы или оказавшиеся в любой другой трудной ситуации из-за пандемии, могут сообщить о своих проблемах в том числе через сайты birgamiz.com и anketa.migration.uz.
Беспроблемному нахождению соотечественников за пределами республики также будут способствовать филиалы Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана, которые планируется открыть за рубежом.
Эти приоритеты также были отражены в послании президента Шавката Мирзиёева на Генассамблее ООН. Глава республики охарактеризовал кризис COVID-19 как возможность для разработки более сильных механизмов реформ. Он отметил, что в стране идет кардинальное усиление системы социальной защиты и здравоохранения, оказание адресной помощи населению, отраслям экономики и бизнесу.