19:19 28 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
Азиатский банк развития

АБР выделил Узбекистану $200 млн на поддержку энергетического сектора

TANG CHHIN SOTHY / AFP
Экономика
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200928/15071150/ABR-vydelil-Uzbekistanu-200-mln-na-podderzhku-energeticheskogo-sektora.html

Кредит АБР позволит поддержать программу правительства Узбекистана по реформированию сектора энергетики в то время как страна будет восстанавливаться после пандемии.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил выделение правительству Узбекистана займа в размере 200 миллионов долларов на поддержку энергетического сектора в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба представительства АБР в стране.

"АБР сегодня утвердил займ в размере 200 миллионов долларов для укрепления энергетического сектора Узбекистана за счет повышения его финансовой устойчивости и обеспечения достаточных инвестиций в критически важную инфраструктуру", - говорится в информации.

Известно, что кредит АБР позволит поддержать программу правительства Узбекистана по реформированию сектора энергетики в то время как страна будет восстанавливаться после пандемии. Программа поддержки будет также софинансироваться за счет средств Французского агентства развития на 150 миллионов евро, добавили в представительстве.

АБР и ЮНИСЕФ передали Узбекистану средства для защиты от COVID-19 >>

Напомним, в конце июня АБР одобрил представление правительству Узбекистана 500 миллионов долларов для поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19.

Теги:
Экономика, АБР, Узбекистан, Узбекистан, пандемия, Карантин, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
Автомобили, девушки и дрифт: фестиваль в Амирсое - фотолента
Чужих детей не бывает: в России собака усыновила двух львят — видео
Новые автозаводы Узбекистана
Какие автозаводы откроются в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться