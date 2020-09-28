АБР выделил Узбекистану $200 млн на поддержку энергетического сектора

Кредит АБР позволит поддержать программу правительства Узбекистана по реформированию сектора энергетики в то время как страна будет восстанавливаться после пандемии.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил выделение правительству Узбекистана займа в размере 200 миллионов долларов на поддержку энергетического сектора в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба представительства АБР в стране.

"АБР сегодня утвердил займ в размере 200 миллионов долларов для укрепления энергетического сектора Узбекистана за счет повышения его финансовой устойчивости и обеспечения достаточных инвестиций в критически важную инфраструктуру", - говорится в информации.

Известно, что кредит АБР позволит поддержать программу правительства Узбекистана по реформированию сектора энергетики в то время как страна будет восстанавливаться после пандемии. Программа поддержки будет также софинансироваться за счет средств Французского агентства развития на 150 миллионов евро, добавили в представительстве.

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Напомним, в конце июня АБР одобрил представление правительству Узбекистана 500 миллионов долларов для поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19.