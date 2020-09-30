18:53 30 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций

В Узбекистан ввезено свыше 90 млн литров импортного бензина

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
Получить короткую ссылку
114 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200930/15087903/V-Uzbekistan-vvezeno-svyshe-90-mln-litrov-importnogo-benzina.html

Согласно данным Государственного комитета по статистике, за последние восемь месяцев лидером по ввозу бензина в республику стал Казахстан.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. По состоянию на 1 сентября объем импортированного в Узбекистан бензина составил 90,1 млн литров, что на 87 млн ​​литров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, за последние восемь месяцев лидером по ввозу бензина в республику стал Казахстан — он экспортировал в Узбекистан 47,7 млн литров.

На втором месте расположилась Россия — 36,5 млн литров, затем идет Туркменистан — 5,6 млн литров. Из Кыргызстана было импортировано всего 232,1 тысячи литров.

В госоргане отмечают, что в 2020 году в Узбекистане было произведено 694,2 тысячи тонн бензина.

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций.
© Sputnik / Евгений Одиноков
В Узбекистане бензин АИ-92 снова подешевеет

Напомним: в этом году в Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже впервые начал выставляться импортный бензин марки ECO-93 из Туркменистана. Поставщиком стала компания ООО Nara-Komfort Servis. Согласно проведенным исследованиям, при использовании данного топлива в 50 раз снижаются вредные выбросы оксида серы, в пять раз — оксида азота, в два раза — оксида углерода и до 20% — углеводорода.

Теги:
импорт, бензин, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Гонконге возобновил свою работу Диснейленд - фотолента
Железная легенда СССР: в Якутии нашли самолет Никиты Хрущева — видео
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться