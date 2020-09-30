В Узбекистан ввезено свыше 90 млн литров импортного бензина

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. По состоянию на 1 сентября объем импортированного в Узбекистан бензина составил 90,1 млн литров, что на 87 млн литров больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно данным Государственного комитета по статистике, за последние восемь месяцев лидером по ввозу бензина в республику стал Казахстан — он экспортировал в Узбекистан 47,7 млн литров.
На втором месте расположилась Россия — 36,5 млн литров, затем идет Туркменистан — 5,6 млн литров. Из Кыргызстана было импортировано всего 232,1 тысячи литров.
В госоргане отмечают, что в 2020 году в Узбекистане было произведено 694,2 тысячи тонн бензина.
Напомним: в этом году в Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже впервые начал выставляться импортный бензин марки ECO-93 из Туркменистана. Поставщиком стала компания ООО Nara-Komfort Servis. Согласно проведенным исследованиям, при использовании данного топлива в 50 раз снижаются вредные выбросы оксида серы, в пять раз — оксида азота, в два раза — оксида углерода и до 20% — углеводорода.