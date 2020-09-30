В Узбекистан ввезено свыше 90 млн литров импортного бензина

Согласно данным Государственного комитета по статистике, за последние восемь месяцев лидером по ввозу бензина в республику стал Казахстан.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. По состоянию на 1 сентября объем импортированного в Узбекистан бензина составил 90,1 млн литров, что на 87 млн ​​литров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, за последние восемь месяцев лидером по ввозу бензина в республику стал Казахстан — он экспортировал в Узбекистан 47,7 млн литров.

На втором месте расположилась Россия — 36,5 млн литров, затем идет Туркменистан — 5,6 млн литров. Из Кыргызстана было импортировано всего 232,1 тысячи литров.

В госоргане отмечают, что в 2020 году в Узбекистане было произведено 694,2 тысячи тонн бензина.

Напомним: в этом году в Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже впервые начал выставляться импортный бензин марки ECO-93 из Туркменистана. Поставщиком стала компания ООО Nara-Komfort Servis. Согласно проведенным исследованиям, при использовании данного топлива в 50 раз снижаются вредные выбросы оксида серы, в пять раз — оксида азота, в два раза — оксида углерода и до 20% — углеводорода.