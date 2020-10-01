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Флаги Узбекистана и Таджикистана

Между границами Узбекистана и Таджикистана упростят передвижение товаров

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201001/15092313/Mezhdu-granitsami-Uzbekistana-i-Tadzhikistana-uprostyat-peredvizhenie-tovarov.html

Данное предложение было рассмотрено во время заседания таджикско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В рамках таможенного сотрудничества Таджикистан и Узбекистан договорились о принятии необходимых мер по облегчению пограничного передвижения, сообщает таджикское информационное агентство Sputnik со ссылкой на НИАТ "Ховар".

Подпись документов
Pixabay
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Данное предложение было рассмотрено во время заседания таджикско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На мероприятии выступили руководитель таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода и первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Узбекистана Анвар Асамов.

Главы подразделений обсудили задачи, направленные на решение беспрепятственного передвижения товаров и транспортных средств третьих стран через пограничные пункты пропуска Саразм - Джартеппа.

В ходе встречи отмечено, что Узбекистан занимает прочные позиции в пятерке внешнеторговых партнеров Таджикистана, а товарооборот между странами увеличился в 30 раз: с $12 млн в 2015-м до $362 млн в 2019 году. 

По итогам первого полугодия 2020-го товарооборот с Узбекистаном составил свыше $217 млн (7% от общего объема торговли Таджикистана с зарубежными странами).

Помимо этого, экспорт таджикских товаров в Узбекистан за первые восемь месяцев 2020-го составил $53 млн (24% от общего объема экспорта Таджикистана).

Ходжамахмад Умаров, эксперт Института экономики и демографии АН РТ
© из личного архива Умарова Ходжамахмада
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К тому же импорт товаров и продукции из Узбекистана составил 164,6 миллиона долларов.

Напомним: в ноябре прошлого года в Ташкенте прошло заседание совета руководителей таможенных служб государств-членов СНГ. На саммит прибыли главы таможенных служб Армении, Беларуси, Азербайджана, России, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Гостей принял председатель Государственного таможенного комитета Узбекистана Муроджон Азимов. Во время мероприятия между узбекскими и таджикскими таможенными службами был утвержден протокол по налаживанию обмена информацией о перевозимых через таможенные границы грузах и транспортных средствах. 

Теги:
товары, Таможенный союз, таможенный досмотр, Таджикистан, Узбекистан



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