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Подписание документов

Банки Узбекистана и Таджикистана подписали соглашение о взаимных операциях

© Sputnik/Виктор Толочко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201002/15100660.html

В ходе встречи стороны обсудили вопросы возможного снижения процентных ставок по межбанковским кредитам.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Руководители финансовых учреждений Узбекистана и Таджикистана подписали соглашение об общих условиях банковских операций, сообщает пресс-служба таджикского банка.

Амонатбанк и Нацбанк Узбекистана подписали соглашение о банковских операциях
Пресс-служба "Амонатбанка"
"Амонатбанк" и Нацбанк Узбекистана подписали соглашение о банковских операциях

В рамках встречи стороны обсудили вопросы укрепления межбанковского сотрудничества между республиками, в том числе увеличение товарооборота за счет повышения кредитования предпринимателей, занимающихся импортом товаров народного потребления, а также возможное снижение процентных ставок по межбанковским кредитам.

Напомним, по итогам узбекско-таджикского бизнес-форума были подписаны 308 инвестиционных и торговых соглашений на сумму 724 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Мероприятие состоялось 29 сентября в рамках визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в соседнюю республику. 

Теги:
подписание документов, банки, сотрудничество, Узбекистан, Таджикистан



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