Банки Узбекистана и Таджикистана подписали соглашение о взаимных операциях

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Руководители финансовых учреждений Узбекистана и Таджикистана подписали соглашение об общих условиях банковских операций, сообщает пресс-служба таджикского банка.

Пресс-служба "Амонатбанка" "Амонатбанк" и Нацбанк Узбекистана подписали соглашение о банковских операциях

В рамках встречи стороны обсудили вопросы укрепления межбанковского сотрудничества между республиками, в том числе увеличение товарооборота за счет повышения кредитования предпринимателей, занимающихся импортом товаров народного потребления, а также возможное снижение процентных ставок по межбанковским кредитам.

Напомним, по итогам узбекско-таджикского бизнес-форума были подписаны 308 инвестиционных и торговых соглашений на сумму 724 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Мероприятие состоялось 29 сентября в рамках визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в соседнюю республику.