Кто готовит тендер по системе управления энергосетями в Узбекистане

Проект общей стоимостью 90 миллионов долларов планируется реализовать в 2020-2024 годы. Финансирование создания системы будет осуществляться за счет средств Всемирного банка.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Французская EDF-CIST примет участие в подготовке тендера по внедрению системы диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA) на АО "Национальные электрические сети Узбекистана", сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

"Работа по разработке техническо-экономической основы и тендерных документов по внедрению в АО "Национальные электрические сети Узбекистана" системы SCADA и системы EMS будет осуществляться совместно с отобранной с помощью международных тендеров компанией EDF-CIST", - говорится в сообщении.

Известно, что проект общей стоимостью 90 миллионов долларов планируется реализовать в 2020-2024 годы. Финансирование создания системы будет осуществляться за счет средств Всемирного банка.

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Напомним, в ноябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на отсутствие в стране эффективной системы контроля и учета в деятельности электро- и газоснабжающих предприятий страны, где накопилось множество серьезных недостатков, приведших к образованию постоянно увеличивающейся задолженности, систематическим перебоям в поставке энергоресурсов и тяжелому финансовому положению предприятий отрасли.