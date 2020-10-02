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Рабочие на работах по монтажу электрической сети железной дороги

Кто готовит тендер по системе управления энергосетями в Узбекистане

© Sputnik / Маша Росс
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201002/15107132/Kto-gotovit-tender-po-sisteme-upravleniya-energosetyami-v-Uzbekistane.html

Проект общей стоимостью 90 миллионов долларов планируется реализовать в 2020-2024 годы. Финансирование создания системы будет осуществляться за счет средств Всемирного банка.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Французская EDF-CIST примет участие в подготовке тендера по внедрению системы диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA) на АО "Национальные электрические сети Узбекистана", сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

"Работа по разработке техническо-экономической основы и тендерных документов по внедрению в АО "Национальные электрические сети Узбекистана" системы SCADA и системы EMS будет осуществляться совместно с отобранной с помощью международных тендеров компанией EDF-CIST", - говорится в сообщении.

Известно, что проект общей стоимостью 90 миллионов долларов планируется реализовать в 2020-2024 годы. Финансирование создания системы будет осуществляться за счет средств Всемирного банка.

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Напомним, в ноябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на отсутствие в стране эффективной системы контроля и учета в деятельности электро- и газоснабжающих предприятий страны, где накопилось множество серьезных недостатков, приведших к образованию постоянно увеличивающейся задолженности, систематическим перебоям в поставке энергоресурсов и тяжелому финансовому положению предприятий отрасли.

Теги:
энергетика, электричество, Франция, Франция, Узбекистан, Узбекистан



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