17:01 06 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск
Производство лекарств на фармацевтической фабрике

Узбекистан увеличил экспорт лекарств почти в 4 раза

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Экономика
Получить короткую ссылку
137 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201006/15123891/Uzbekistan-uvelichil-eksport-lekarstv-pochti-v-4-raza.html

Тем временем ввоз импортных препаратов сократился незначительно: за 8 месяцев 2020-го было закуплено лекарств на 565,2 млн долларов, что на 6,8 млн меньше по сравнению с показателями прошлого года.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. С января по сентябрь 2020-го Узбекистан экспортировал лекарства на 11,5 млн долларов в 11 стран. Такой показатель в четыре раза превышает аналогичные результаты прошлого года, сообщает пресс-служба Госкомстата.

Основным рынком сбыта стал Кыргызстан, в эту республику было импортировано фармпродукции узбекистанского производства на 3,4 млн долларов. Затем следуют Казахстан (2,1 млн), Афганистан (1,5 млн), Туркменистан (1,2 млн) и Таджикистан (1,1 млн). 

По данным Госкомстата, ввоз импортных препаратов сократился незначительно: за 8 месяцев 2020-го было закуплено лекарств на 565,2 млн долларов, что на 6,8 млн меньше по сравнению с показателями прошлого года.

© Sputnik / Денис Абрамов
СГБ пресекла распространение крупных партий запрещенных лекарств

Большие всего поставок пришлось из Индии. В этом году Узбекистан закупил у этой страны лекарств на 102,9 млн долларов, из России – на 59,9 млн, Украины – 46,1 млн, Латвии – 46 млн, Китая – 34,1 млн.

Для того чтобы предотвратить тяжелое течение болезни в случае возможного заражения педагогов общеобразовательных школ коронавирусом, всем учителям решено было выдавать бесплатно лекарственные препараты. 

Все учителя и персонал средних школ с 18 сентября получают гидроксихлороксин и цинк.

Теги:
Узбекистан, Государственный комитет по статистике, Экспорт, импорт, лекарства



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жена на шее: самое веселое соревнование в Венгрии - фотолента
В Кыргызстане демонстранты захватили здания парламента и мэрии Бишкека — видео
Работа в период пандемии - как Узбекистан трудоустраивает граждан
Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться