Узбекистан увеличил экспорт лекарств почти в 4 раза

Тем временем ввоз импортных препаратов сократился незначительно: за 8 месяцев 2020-го было закуплено лекарств на 565,2 млн долларов, что на 6,8 млн меньше по сравнению с показателями прошлого года.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. С января по сентябрь 2020-го Узбекистан экспортировал лекарства на 11,5 млн долларов в 11 стран. Такой показатель в четыре раза превышает аналогичные результаты прошлого года, сообщает пресс-служба Госкомстата.

Основным рынком сбыта стал Кыргызстан, в эту республику было импортировано фармпродукции узбекистанского производства на 3,4 млн долларов. Затем следуют Казахстан (2,1 млн), Афганистан (1,5 млн), Туркменистан (1,2 млн) и Таджикистан (1,1 млн).

По данным Госкомстата, ввоз импортных препаратов сократился незначительно: за 8 месяцев 2020-го было закуплено лекарств на 565,2 млн долларов, что на 6,8 млн меньше по сравнению с показателями прошлого года.

Большие всего поставок пришлось из Индии. В этом году Узбекистан закупил у этой страны лекарств на 102,9 млн долларов, из России – на 59,9 млн, Украины – 46,1 млн, Латвии – 46 млн, Китая – 34,1 млн.

Для того чтобы предотвратить тяжелое течение болезни в случае возможного заражения педагогов общеобразовательных школ коронавирусом, всем учителям решено было выдавать бесплатно лекарственные препараты.

Все учителя и персонал средних школ с 18 сентября получают гидроксихлороксин и цинк.