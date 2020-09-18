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Всех учителей общеобразовательных школ обеспечат бесплатными лекарствами

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (870)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15012386/Vsekh-uchiteley-obscheobrazovatelnykh-shkol-obespechat-besplatnymi-lekarstvami.html

Все учителя и персонал средних школ с сегодняшнего дня будут получать гидроксихлороксин и цинк. Соответствующее совместно постановление подписали Министерство народного образования и Министерство здравоохранения страны.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Для того, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни в случае возможного заражения педагогов общеобразовательных школ коронавирусом, всем учителям будут бесплатно выданы лекарственные препараты. Об этом сообщает республиканская спецкомиссия по борьбе с COVID-19.

Все учителя и персонал средних школ с сегодняшнего дня будут получать гидроксихлороксин и цинк. Соответствующее совместно постановление подписали Министерство народного образования и Министерство здравоохранения страны.

Несколько дней назад в Ташкенте приостановили деятельность двух школ. Традиционный учебный процесс был временно прекращен до стабилизации эпидемиологической ситуации потому что у нескольких учителей, был обнаружен COVID-19. О наличии заболевания они не знали.

Ранее начали учебный год в традиционном формате 139 из 318 столичных школ. Решение о том, возобновлять работу учебного учреждения в очном формате или нет, принимают местные кенгаши на основе заключения Центров санэпиднадзора.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (870)
Теги:
лекарства, учителя, коронавирус, Карантин, школы



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