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Condor Petroleum может инвестировать $1 млрд в добычу газа в Узбекистане

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201006/15126045/Condor-Petroleum-mozhet-investirovat-1-mlrd-v-dobychu-gaza-v-Uzbekistane.html

Посол РУз в США и Канаде Жавлон Вахабов и руководство Condor Petroleum — председатель совета директоров Деннис Балдерстон и президент Дон Стреум обсудили перспективы участия компании в нефтегазовых проектах в республике.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что Condor Petrolium, зарегистрированная в Канаде, инвестирует в 2021-2024 годах более одного миллиарда долларов в эксплуатацию газовых месторождений в Бухарской области республики, передает во вторник агентство "Дунё" при МИД РУз.

По данным агентства, посол Узбекистана в США и Канаде Жавлон Вахабов и руководство Condor Petroleum — председатель совета директоров Деннис Балдерстон и президент Дон Стреум обсудили перспективы участия компании в нефтегазовых проектах в республике.

"Балдерстон сообщил, что Condor Petroleum готова инвестировать более одного миллиарда долларов в экономику Узбекистана за счет собственных капитальных вложений", — говорится в публикации на сайте "Дуне".

Проект предусматривает в 2021-2024 годах модернизацию и эксплуатацию с двукратным увеличением добычи на пяти участках в районе газового месторождения "Газли" в Бухарской области.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Газовое месторождение "Газли" — одно из самых крупных в Бухаро-Хивинском регионе, эксплуатируется с 1961 года. Первоначальные запасы газа — около 500 миллиардов кубометров. В настоящее время газовые запасы месторождения истощены. От месторождения построены магистральные газопроводы "Бухара-Урал" и "Средняя Азия-Центр", по которым осуществляются экспортные поставки газа из Узбекистана в Россию.

Ранее сообщалось, что "Узбекнефтегаз" рассчитывает в 2021 году привлечь у Газпромбанка и ВЭБа 650 миллионов долларов на программу увеличения добычи углеводородов в республике.

Теги:
Condor Petroleum, Экономика, газ, Узбекистан, Канада



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