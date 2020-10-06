Condor Petroleum может инвестировать $1 млрд в добычу газа в Узбекистане

Посол РУз в США и Канаде Жавлон Вахабов и руководство Condor Petroleum — председатель совета директоров Деннис Балдерстон и президент Дон Стреум обсудили перспективы участия компании в нефтегазовых проектах в республике.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что Condor Petrolium, зарегистрированная в Канаде, инвестирует в 2021-2024 годах более одного миллиарда долларов в эксплуатацию газовых месторождений в Бухарской области республики, передает во вторник агентство "Дунё" при МИД РУз.

По данным агентства, посол Узбекистана в США и Канаде Жавлон Вахабов и руководство Condor Petroleum — председатель совета директоров Деннис Балдерстон и президент Дон Стреум обсудили перспективы участия компании в нефтегазовых проектах в республике.

"Балдерстон сообщил, что Condor Petroleum готова инвестировать более одного миллиарда долларов в экономику Узбекистана за счет собственных капитальных вложений", — говорится в публикации на сайте "Дуне".

Проект предусматривает в 2021-2024 годах модернизацию и эксплуатацию с двукратным увеличением добычи на пяти участках в районе газового месторождения "Газли" в Бухарской области.

Газовое месторождение "Газли" — одно из самых крупных в Бухаро-Хивинском регионе, эксплуатируется с 1961 года. Первоначальные запасы газа — около 500 миллиардов кубометров. В настоящее время газовые запасы месторождения истощены. От месторождения построены магистральные газопроводы "Бухара-Урал" и "Средняя Азия-Центр", по которым осуществляются экспортные поставки газа из Узбекистана в Россию.

Ранее сообщалось, что "Узбекнефтегаз" рассчитывает в 2021 году привлечь у Газпромбанка и ВЭБа 650 миллионов долларов на программу увеличения добычи углеводородов в республике.