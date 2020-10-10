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Сколько иностранной валюты купили и продали узбекистанцы в 2020 году — ЦБ

© Sputnik / Михаил Кутузов
Экономика
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Объем поступивших в республику трансграничных переводов составил $4,3 млрд, а размер денежных переводов в сентябре вырос до $638 млн.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал статистику за последние девять месяцев 2020 года. 

Согласно документу, объём покупки иностранной валюты физическими лицами составил $3,2 млрд, а размер продажи достиг $2,9 млрд.

Отмечается, что в кассах коммерческих банков по валютным операциям с физлицами остаток наличной иностранной валюты на текущий период составил $480-550 млн. В связи с чем, в Центробанке заявили о предоставлении дополнительных денежных средств для проведения данных операций.

© AFP 2018 / MARVIN RECINOS
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Кроме того, объем поступивших в Узбекистан трансграничных переводов составил $4,3 млрд, а размер денежных переводов в сентябре вырос до $638 млн, что на 8% больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года.

Ранее ЦБ РУз утвердил новые положения по ведению валютных операций. Правила были разработаны в соответствии с международной практикой и определили единый порядок их проведения посредством унификации пяти нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

Теги:
Узбекистан, Продажа, покупка, валюта, Центральный банк Республики Узбекистан



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