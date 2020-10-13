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В 2021 году в Ташкенте состоится узбекско-российская инвестиционная выставка

Пресс-служба МИВТ
Экономика
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Выставка позволит российским и узбекским производителям и предпринимателям наладить прямые контакты и выработать новые проектные предложения в сфере промышленной кооперации.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Компании Узбекистана и России в марте 2021 года проведут инвестиционную и промышленную выставку "Иннопром" в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

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Такое решение было принято в рамках 21-го заседания узбекско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, которое состоялось накануне в Бухаре под председательством заместителя премьер-министра Узбекистана Сардора Умурзакова и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

В ведомстве отметили, что выставка позволит российским и узбекским производителям и предпринимателям наладить прямые контакты и выработать новые проектные предложения в сфере промышленной кооперации.

В настоящий момент компании и ведомства двух стран реализуют крупные инвестиционные проекты на общую сумму более 16 миллиардов долларов в сферах нефтехимии, горной металлургии, энергетики, здравоохранения и фармацевтики, производства строительных материалов, текстильной промышленности и переработки плодоовощной продукции.

Отдельно были затронуты вопросы активизации межрегионального сотрудничества с организацией регулярных взаимных визитов руководителей региональных администраций и бизнес-миссий в регионы Узбекистана и России для формирования новых точек роста партнерства по всем направлениям между регионами двух стран.

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Россия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекистанскую экономику составили около 9 миллиардов долларов. По данным МИВТ, в 2020-м объем освоенных вложений из РФ может увеличиться на 15% по сравнению с 2019 годом – до 1,5 миллиарда долларов. В настоящее время ведомства и компании двух стран прорабатывают более 100 совместных проектов общей стоимостью 5,8 миллиарда долларов.

По итогам 2019-го взаимная торговля между Россией и Узбекистаном увеличилась на 16 процентов.

Что касается тенденций текущего года, то за первые пять месяцев товарооборот между нашими странами увеличился на 18 процентов, то есть даже пандемия коронавируса не смогла поменять сложившийся за последний год тренд на устойчивый рост нашего взаимодействия. Об этом заявил торговый представитель России в Узбекистане Андрей Мокроусов в ходе вебинара "Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и Узбекистана: новые возможности".

Теги:
сотрудничество, Узбекистан, Россия, Ташкент, инвестиционный форум, Инвестиции



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