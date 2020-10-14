Узнацбанк размещает евробонды на $300 млн с доходностью 4,85%

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Узнацбанк размещает дебютные пятилетние еврооблигации в объеме 300 миллионов долларов с доходностью в размере 4,85 процента годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.
Заявки на евробонды банк собирал ранее в среду. Первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,25 процента годовых, но затем в ходе сбора заявок был снижен — сначала до уровня около пяти процентов годовых. Организаторами размещения выступают Citi, Газпромбанк, Natixis и SNBC Nikko.
Банк в понедельник также провел road show евробондов в онлайн-формате с участием 70 глобальных инвесторов из Великобритании, Германии, России, США, Швейцарии и стран Азии.
Нацбанк ВЭД Узбекистана был создан в сентябре 1991 года и остается самым крупным банком в стране. В декабре 2019-го он был преобразован в акционерное общество, его акционеры в настоящий момент — Министерство финансов (41,5 процента) и Министерство экономического развития и сокращения бедности (58,5 процента) республики.