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Узнацбанк размещает евробонды на $300 млн с доходностью 4,85%

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201014/15184347/Uznatsbank-razmeschaet-evrobondy-na-300-mln-s-dokhodnostyu-485.html

Заявки на евробонды банк собирал ранее в среду. Первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,25 процента годовых, но затем был снижен.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Узнацбанк размещает дебютные пятилетние еврооблигации в объеме 300 миллионов долларов с доходностью в размере 4,85 процента годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.

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По его словам, спрос инвесторов на бумаги с погашением в октябре 2025 года составил около 625 миллионов долларов.

Заявки на евробонды банк собирал ранее в среду. Первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,25 процента годовых, но затем в ходе сбора заявок был снижен — сначала до уровня около пяти процентов годовых. Организаторами размещения выступают Citi, Газпромбанк, Natixis и SNBC Nikko.

Банк в понедельник также провел road show евробондов в онлайн-формате с участием 70 глобальных инвесторов из Великобритании, Германии, России, США, Швейцарии и стран Азии.

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Узнацбанк, таким образом, станет вторым банком Узбекистана, разместившем евробонды на международном рынке. В ноябре Узбекский промышленно-строительный банк (Узпромстройбанк), входящий в тройку крупнейших банков страны, впервые разместил на Лондонской фондовой бирже пятилетние еврооблигации на сумму также 300 миллионов долларов под 5,75 процента годовых.

Нацбанк ВЭД Узбекистана был создан в сентябре 1991 года и остается самым крупным банком в стране. В декабре 2019-го он был преобразован в акционерное общество, его акционеры в настоящий момент — Министерство финансов (41,5 процента) и Министерство экономического развития и сокращения бедности (58,5 процента) республики.

Теги:
Узбекистан, банки, Экономика, Узнацбанк



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