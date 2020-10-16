Все профессии нужны: как узбекистанцы ищут работу в разгар пандемии

В Ташкенте 15-16 октября проходит ярмарка вакансий. Среди участников - как государственные, так и частные предприятия, организации и учреждения. Работу ищут не только студенты и выпускники вузов, но и люди старшего возраста.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik, Анна Желиховская. В связи с санэпидтребованиями ярмарка проходит на улице, на открытом воздухе. Это в свою очередь позволяет охватить наибольшее число соискателей, ознакомив их с различными вакантными местами.

Несмотря на коронакризис и затяжной карантин, предприятия и организации возвращаются к прежнему режиму работы. И сегодня рынок труда предлагает разнообразный выбор рабочих мест. Правда в данном случае большая часть из них предполагает наличие технического образования.

Sputnik Трудовая ярмарка вакансий в Ташкенте

Логично, что у соискателей возникают вопросы по поводу предлагаемых вакансий, оплаты и графика работы. Далеко не все участники, работодатели или их представители серьезно подготовились к встрече с потенциальными сотрудниками. Однако многие из них предоставили детальную информацию по вакансиям, рабочему графику и заработной плате.

Так, например, одним из участников ярмарки стал Государственный музей истории темуридов. Учреждению требуются специалисты в области истории и археологии, реставратор, художник-дизайнер. Здесь же указан желаемый стаж от трех до пяти лет и предлагаемая зарплата: например, за полный рабочий день реставратору предлагается чуть более 2 млн сумов. А вот Ташкентский городской центр искусств приглашает на работу хореографов и художественного руководителя группы. Хореограф может рассчитывать на заработок чуть более 1 млн 300 тыс. сумов.

Sputnik Трудовая ярмарка вакансий в Ташкенте

"Мне 35 лет, заинтересовало сразу несколько вакансий на производственном предприятии. Поговорил с его представителем и оставил свои контакты. Надеюсь, меня пригласят на собеседование. Я впервые на такой ярмарке. Для меня главное, что я могу поговорить с людьми, задать вопросы и сразу понять подходит мне это место работы или нет", — рассказывает один из соискателей.

У каждого работодателя свои требования, но общим остается наличие стажа, как правило, не менее двух лет. Однако многие участники ярмарки убеждены, что возможность получить работу нужно дать всем, кто этого хочет. Правда, уточняют, что при этом желательно иметь среднее специальное или высшее образование.

Представители одного из сотовых операторов Узбекистана напоминают: многие серьезные компании на своих официальных сайтах публикуют актуальные вакансии, например, в рубрике "Карьера", где позиции обновляются ежедневно. Здесь же можно подать резюме. Это удобно и увеличивает вероятность, что ваш запрос будет замечен.

Sputnik Трудовая ярмарка вакансий в Ташкенте

"Не нужно бояться получить отказ. Всегда ищите и пробуйте что-то новое. У нас в компании многие руководители, например, директора департаментов, начинали свою карьеру с оператора call-центра", — рассказывала сотрудница сотовой компании.

Особое внимание среди участников ярмарки привлекли представители медицинских и учебных учреждений. Среди них - семейные поликлиники и общеобразовательные школы.

Республиканский центр переливания крови приглашает на работу врача-трансфизиолога, врача-методиста, санитарок. Городская клиническая больница фтизиатрии и пульмонологии в Ташкенте нуждается в пульмонологах, фтизиатрах, среднем и младшем медицинском персонале.

Требуются новые кадры и в школы, причем не только педагоги-предметники, но и технический персонал.

Исходя из представленных вакансий, особенно востребованы технические специальности. Среди них - электрики, мастера по ремонту бытовой техники, сантехники, токари, фрезеровщики, сварщики. Немало предложений для водителей автобусов.

Sputnik Трудовая ярмарка вакансий в Ташкенте

"Здесь работу ищет не только молодежь, но и люди пенсионного возраста. Многие соискатели не имеют диплома, но им ведь тоже нужно чем-то заниматься, где-то трудиться. Мы предлагаем вакансии разнорабочих – дворника, ирригатора, механика и другие", — отметил представитель Управления благоустройства Мирабадского района.

Крупные производственные предприятия предлагают вакансии от управленцев до рабочих у станка.

Министерство занятости и трудовых отношений также напоминает, что освоить новое направление можно в моноцентре "Ишга мархамат". Там обучают строительным специальностям (штукатур, каменщик, мастер по работе с гипсокартонном, алюминиевым и пластиковым профилем), техническим (крановщик, электрик, сантехник, токарь, сварщик), а также помогут освоить сферу услуг (косметолог, официант, парикмахер, няня по уходу за детьми, швея, повар). Еще одно популярное направление для переподготовки — цифровые технологии. Существенно помогут в трудоустройстве языковые курсы при моноцентрах. На их базе можно освоить русский, корейскй, китайский, японский и английский языки.