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Линии электропередач, архивное фото

"Россети" и оператор электросетей Узбекистана изучат совместные проекты

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201019/15214228/Rosseti-i-operator-elektrosetey-Uzbekistana-izuchat-sovmestnye-proekty.html

Соглашение предусматривает возможность совместных проектов в области строительства и модернизации сетевой инфраструктуры Узбекистана, в том числе речь о выдаче мощности новой крупной генерации.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. "Россети" и "Национальные электрические сети Узбекистана" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает возможность реализации совместных проектов в Узбекистане, сообщают в российской энергокомпании.

Документ подписан "на полях" 21-го заседания Российско-Узбекской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Бухаре.

"Соглашение предусматривает возможность совместных проектов в области строительства и модернизации сетевой инфраструктуры Узбекистана, в том числе речь о выдаче мощности новой крупной генерации, взаимодействие при разработке схем и программ развития энергосистем республики и соседних стран", - говорится в информации.

Компании обменяются опытом и лучшими практиками реализации проектов с применением цифровых и инновационных технологий. В начале года руководство узбекской компании посещало Россию и знакомилось с работой центров питания Московской энергосистемы, включая цифровую подстанцию 110 кВ "Медведевская".

"Россети" заинтересованы в электросетевых проектах с Узбекистаном >>

"НЭС Узбекистана" – оператор магистральных электрических сетей республики. В зоне ответственности – 78 подстанций 220-500 кВ и более 10 тысяч километров воздушных линий электропередачи.

"Россети" - электросетевая компания в России, которая управляет 2,37 миллиона километров линий электропередачи, 517 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА.

Теги:
АО "Национальные электрические сети Узбекистана", Электрификация, электричество, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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