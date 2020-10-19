Шавкат Мирзиёев обсудил бюджет на 2021 год

По словам президента, при планировании бюджета на следующий год следует учитывать продолжающуюся пандемию и снижение экономической активности на глобальном уровне.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное обсуждению параметров государственного бюджета на 2021 год, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам президента, при планировании бюджета на следующий год следует учитывать продолжающуюся пандемию и снижение экономической активности на глобальном уровне.

"На противодействие пандемии направлено 13,4 трлн сумов", - говорится в сообщении.

Также были обсуждены меры по обеспечению макроэкономической стабильности и прогнозного уровня поступлений в бюджет. Для этого требуется достичь роста экономики минимум на 5,1% в 2021 году, в том числе на 5,8% в промышленности и 6,5% в сферах услуг и строительства. Также важно не допустить превышения прогнозных показателей по инфляции и дефициту бюджета.

Отмечено, что дополнительным резервом для бюджетных поступлений могут стать сокращение теневой экономики и легализация 600 тысяч рабочих мест, интеграция баз данных 53 ведомств, расширение перечня продукции, подлежащей маркировке.

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Намечено также наращивание производства на крупных предприятиях. Имеется возможность обеспечения поступления в бюджет дополнительно 500 млрд сумов акцизного налога в результате полного удовлетворения потребностей экономики и населения в природном газе, а также упорядочения расчетов в этой сфере.

Ожидается, что в бюджет поступит дополнительно 250 млрд сумов НДС за счет бесперебойных поставок электроэнергии на внутренний рынок.

Министерству транспорта поручено в следующем году довести поступления в бюджет до показателей 2019 года за счет возобновления рейсов и открытия новых маршрутов.

В условиях пандемии в 2021 году планируется увеличить расходы на социальную сферу на не менее 15% по сравнению с текущим годом. В частности, намечено увеличить уровень охвата детей дошкольным образованием до 70%, а долю частного сектора в этой сфере — до 25%. Бюджетные ассигнования Министерству народного образования будут повышены на 16%. Впервые из бюджета будет выделено 100 млрд сумов на подключение школ к сети интернет, а также 200 млрд сумов — на оборудование.

На сферу здравоохранения предполагается направить около 20 трлн сумов, в том числе 3 трлн сумов на мероприятия по борьбе с коронавирусом и 1,8 трлн сумов (1,5 трлн сумов) — на закупку лекарств.

Впервые на онкогематологию выделят около 90 млрд сумов.

Для сокращения бедности число малообеспеченных семей, получающих социальные пособия, будет увеличено вдвое по сравнению с началом 2020 года.

В рамках программ поддержки предпринимательства планируется ассигновать более 3 трлн сумов субсидий, также в предстоящем году впервые из бюджета будет выделено 30 млрд сумов на обеспечение жильем круглых сирот.