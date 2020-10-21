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Узбекистан и Афганистан договорились о координации транспортных вопросов

Прокуратура
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201021/15230037/Uzbekistan-i-Afganistan-dogovorilis-o-koordinatsii-transportnykh-voprosov.html

Важно активизировать совместную работу по согласованию двусторонних документов, регулирующих вопросы пассажирских и грузовых перевозок между странами, подчеркивали в рамках встречи.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Кабуле правительственная делегация Узбекистана провела встречу с министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мухаммадом Ханифом Атмаром, сообщили в пресс-службе МИВТ.

Стороны обсудили меры, принимаемые правительствами обоих государств, по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и смягчению негативного влияния ограничительных мер на устойчивое развитие различных секторов экономики.

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В данном контексте узбекской стороной была выражена приверженность дальнейшему оказанию всестороннего содействия афганскому народу в ликвидации последствий пандемии.

Говорили о дальнейшем сотрудничестве в транспортно-логистическом секторе - он является одним из ключевых факторов, которые стимулируют развитие торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Афганистаном.

Важно активизировать совместную работу по согласованию двусторонних документов, регулирующих вопросы пассажирских и грузовых перевозок между странами, а также взаимодействия по реализации совместных проектов, нацеленных на развитие региональной транспортно-логистической инфраструктуры. Это позволит существенно нарастить объемы прямых и транзитных грузоперевозок и увеличить показатели взаимной торговли.

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Стороны договорились о создании совместной координационной рабочей группы по транспортным вопросам на уровне руководителей соответствующих структур. Первое заседание этой группы в формате видеоконференции пройдет в ноябре текущего года.

Рассмотрели также практические аспекты реализации совместных проектов и инициатив в сферах энергетики и образования, выработали взаимоприемлемые решения и определили дальнейшие действия.

Теги:
транспорт, сотрудничество, Узбекистан, Афганистан, Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана



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