Нессар: Узбекистан повышает статус решения афганской проблематики

О том, что мешает реализации коммуникационно-транспортных проектов в Центральной Азии рассказал директор центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, комментируя инициативу главы Узбекистана, озвученную в рамках выступления на сессии Генассамблеи ООН.

В ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН Шавкат Мирзиёев предложил создать под эгидой ООН Региональный центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности — чтобы глубоко интегрировать страны ЦА в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры.

Sputnik Директор центра изучения современного Афганистана Омар Нессар

По словам Омара Нессара, инициатива президента Узбекистана по развитию транспортной сети региона это крупномасштабный проект, который затрагивает несколько стран, но, безусловно, его основной частью станет Афганистан.

Южная Азия - это бурно развивающийся регион, который нуждается в ресурсах, энергетике, а Центральная Азия - богата ресурсами. И, безусловно, если Афганистан превратится в транспортный мост между Южной Азией и Центральной Азией, это станет импульсом для развития обоих регионов, считает эксперт.

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Главной помехой на пути реализации коммуникационно-транспортных проектов, по мнению эксперта, является отсутствие мира и безопасности на территории Афганистана.

Поэтому Узбекистан повышает статус решения афганской проблематики, предлагая создать постоянно действующий комитет при ООН, делая при этом упор на урегулирование конфликта не силовыми методами, а прежде всего мирными переговорами, развитием экономических проектов, повышением уровня сотрудничества между странами региона, которые оказывают влияние на урегулирование афганского конфликта.