Нессар: Узбекистан повышает статус решения афганской проблематики

В ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН Шавкат Мирзиёев предложил создать под эгидой ООН Региональный центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности — чтобы глубоко интегрировать страны ЦА в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры.
По словам Омара Нессара, инициатива президента Узбекистана по развитию транспортной сети региона это крупномасштабный проект, который затрагивает несколько стран, но, безусловно, его основной частью станет Афганистан.
Южная Азия - это бурно развивающийся регион, который нуждается в ресурсах, энергетике, а Центральная Азия - богата ресурсами. И, безусловно, если Афганистан превратится в транспортный мост между Южной Азией и Центральной Азией, это станет импульсом для развития обоих регионов, считает эксперт.
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Главной помехой на пути реализации коммуникационно-транспортных проектов, по мнению эксперта, является отсутствие мира и безопасности на территории Афганистана.
Поэтому Узбекистан повышает статус решения афганской проблематики, предлагая создать постоянно действующий комитет при ООН, делая при этом упор на урегулирование конфликта не силовыми методами, а прежде всего мирными переговорами, развитием экономических проектов, повышением уровня сотрудничества между странами региона, которые оказывают влияние на урегулирование афганского конфликта.