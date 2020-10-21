На поддержку предприятий-экспортеров в Узбекистане выделят $100 млн

До конца года будут реализованы отраслевые и региональные проекты на сумму 7 миллиардов долларов в сфере промышленного производства.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению продуктивности отраслей промышленности за 9 месяцев текущего года и задач на период до конца года, сообщили в пресс-службе главы государства.

В некоторых отраслях и регионах допущены недочеты, вследствие чего общий объем промышленного производства уменьшился на 2,7 процента.

На совещании критически проанализировали факторы, ставшие причиной спада, рассмотрели меры по обеспечению объемов производства до конца года. Подробно рассмотрели, в частности, незадействованные в отраслях и регионах резервы и необходимые для их мобилизации меры. Конечная цель – экспорт, доход, выгода, экономический эффект.

Проанализировано состояние нефтегазовой отрасли. Критике подвергнута деятельность отстающих предприятий, рассмотрен вопрос соответствия их руководителей занимаемой ими должности.

Поручено обеспечить к концу года наращивание добычи природного газа и дополнительные поставки газа на внутренний рынок. Поставлена задача добыть 740 тысяч тонн нефти и конденсата, произвести 203 тысячи тонн сжиженного газа и 125 тысяч тонн полиэтилена.

Подчеркнуто, что в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, переданной в управление АО "Узавтосаноат", вдвое снизилось производство тракторов и сеялок.

В IV квартале производство автомобилей будет доведено до 62 тысяч единиц. Президент поручил осуществить экспорт на 165 миллионов долларов, а также начать реализацию комплектующих и запчастей на внешнем рынке.

Мирзиёев поставил задачу разработать совместно с международными экспертами стратегию развития автомобильной промышленности в стране.

Имеются неиспользованные резервы в производстве строительных материалов, электротехники и в легкой промышленности, подчеркнул президент.

Так, до конца года будет реализовано 11 проектов по стройматериалам. Благодаря этому будет освоен выпуск новых видов продукции, увеличатся мощности предприятий и будет достигнуто замещение импорта.

В электротехнической отрасли планируется локализовать 12 видов продукции. Глава государства подчеркнул важность скорейшего введения в строй этих мощностей, обеспечения конкуренции, снижения себестоимости и расширения экспорта товаров.

Перед ассоциацией "Узтукимачиликсаноат" поставлена задача в полной мере загрузить имеющиеся мощности, оказать свыше 100 новым предприятиям содействие в получении международных сертификатов, признаваемых в США и Европе, ориентировать их продукцию на экспорт.

На совещании также обсуждены вопросы создания дополнительных производств за счет имеющихся резервов промышленных предприятий в регионах.

Соответствующим министерствам и хокимиятам поручено решить проблемы в отстающих проектах, изучить новые перспективные направления импортозамещения и включить их в программу локализации.

Рассмотрен вопрос увеличения экспорта за счет расширения производства.

"Сегодня я подписал указ о расширении финансовой поддержки предприятий-экспортеров. Теперь для таких предприятий будут выделены дополнительные средства через создаваемый ныне Фонд поддержки экспорта. На эти цели фонду выделяется 100 миллионов долларов. Они будут направлены на формирование оборотных средств предприятий для бесперебойной поставки продукции на внешний рынок," – сказал Шавкат Мирзиёев.

Заместителям премьер-министра даны поручения по оперативному и адресному решению поставленных задач, а также достижению намеченных на конец года показателей.