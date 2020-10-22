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Линии электропередач.

Узбекистан возобновил импорт электроэнергии из Туркменистана

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201022/15235322/Uzbekistan-vozobnovil-import-elektroenergii-iz-Turkmenistana.html

После аварии власти Узбекистана мобилизовали все необходимые ресурсы для покрытия перебоев импорта.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Узбекистан возобновил в полном объеме импорт электроэнергии из Туркменистана, сообщили в АО "Национальные электрические сети Узбекистана" (НЭС).

"Сегодня в 11.09 (9.09 мск) туркменские энергетики устранили неисправность на высоковольтной линии, импорт электроэнергии в Узбекистан был полностью восстановлен", — заявили в НЭС.

Накануне в соседней респубике произошла авария.

Отключение случилось на высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) мощностью 500 кВ, соединяющей Марыйскую тепловую электростанцию и подстанцию "Сердар", от которой электроэнергия поступает в энергосистему Узбекистана

В результате поставки туркменской электроэнергии снизились с 750 МВт до 316 МВт — в 2,4 раза.

Теги:
Узбекистан, Туркменистан, электроэнергия, ЛЭП



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