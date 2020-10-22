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Как волатильность рубля отразится на экономике Узбекистана — ЦБ

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201022/15240950/Kak-volatilnost-rublya-otrazitsya-na-ekonomike-Uzbekistana--TsB.html

Председатель Центробанка РУз Мамаризо Нурмуратов рассказал о влиянии девальвации российской валюты на экономику республики.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Волатильность курса российского рубля отразится на экономике Узбекистана в конце 2020 — начале 2021 года, заявил председатель Центрального банка республики Мамаризо Нурмуратов.

"Сегодняшняя волатильность российского рубля отразится на экономике Узбекистана с отсрочкой в один-два квартала", — сказал Нурмуратов на пресс-конференции.

По его оценке, в первую очередь с этим связано снижение объемов денежных переводов из РФ. В январе-сентябре объем переводов из России снизился на 11 процентов, сообщил глава ЦБ.

"Здесь, конечно, свою роль сыграло ослабление курса рубля", — считает Нурмуратов.

Центральный банк Республики Узбекистан
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Он отметил, что экспортеры Узбекистана тоже проиграют от девальвации российской валюты.

"Мы это уже ощущаем, мы это видим. Мы это компенсируем за счет увеличения объемов экспорта", — добавил Нурмуратов.

Ранее регулятор сообщал, что объем денежных переводов физлиц в Узбекистан за первое полугодие снизился в годовом выражении на шесть процентов — до 2,4 миллиарда долларов, однако в последнем месяце периода уже показал позитивную динамику по сравнению с прошлогодними показателями.

Теги:
Экспорт, денежные переводы, Экономика, рубль, Россия, Узбекистан



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