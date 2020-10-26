Годовой экспорт в Китай к 2025 году должен составить не менее $3 млрд - МИВТ

Было решено создать специальную рабочую группу из числа руководителей профильных подразделений соответствующих министерств и ведомств. Задачей этой группы станет практическая работа по ускорению имплементации проектов и инициатив с китайскими и корейскими партнерами.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Представители Министерства инвестиций и внешней торговли обсудили вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества с Китайской Народной Республикой и Республикой Корея, сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники встречи проанализировали проекты, реализуемые совместно с китайскими и корейскими партнерами. Обсудили и те, по которым наблюдается отставание от графика реализации.

Было решено создать специальную рабочую группу из числа руководителей профильных подразделений соответствующих министерств и ведомств. Задачей этой группы станет практическая работа по ускорению имплементации проектов и инициатив с китайскими и корейскими партнерами.

Такой подход - одно из необходимых условий для достижения целевых показателей сотрудничества с КНР и Южной Кореей: к 2025 году ежегодный объем инвестиций из КНР планируется довести до 5 млрд долларов, а из Республики Корея – до 1 млрд долларов.

При этом объем годового экспорта в КНР к 2025 году должен составить не менее 3 млрд долларов, а в Республику Корея – не менее 800 млн долларов.

По итогам обсуждения ответственным руководителям были даны дополнительные адресные поручения по изучению всех совместных проектов, подготовке обновленных дорожных карт по их ускоренной, качественной и своевременной реализации, а также разработке новых перспективных программ на следующий год.

Напомним, в июне 2020-го Госкомстат заявил, что Китай сместил Россию с первого места в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана по итогам января-мая 2020 года.

За этот период внешнеторговый оборот республики снизился на 15,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, составив 12,985 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из Узбекистана снизился на 15,6 процента, до 5,144 миллиарда долларов, импорта — до 7,841 миллиарда долларов (минус 16,1 процента).