Россия уступила Китаю первое место во внешней торговле Узбекистана

В январе-марте РФ лидировала в данном показателе с долей в 16,9 процента, КНР (16,8 процента) занимала второе место.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Китай сместил Россию с первого места в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана по итогам января-мая, сообщили в Госкомстате РУз.

В январе-мае 2020 года внешнеторговый оборот республики снизился на 15,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, составив 12,985 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из Узбекистана снизился на 15,6 процента, до 5,144 миллиарда долларов, импорта — до 7,841 миллиарда долларов (минус 16,1 процента). Отрицательное сальдо внешней торговли составило 2,698 миллиарда долларов против отрицательного показателя в размере 3,247 миллиарда долларов годом ранее.

"По итогам отчетного периода на первое место среди крупных стран-партнеров вновь вышел Китай с долей в общем объеме внешнеторгового оборота в 17,9%, Российская Федерация с долей 16,9% переместилась на второе место", — говорится в публикации.

В январе-марте РФ лидировала в данном показателе с долей в 16,9 процента, КНР (16,8 процента) занимала второе место.

Торговый оборот Узбекистана с Китаем в январе-мае сократился на 21,9 процента, до 2,322 миллиарда долларов, с РФ — на 10,3 процента, до 2,199 миллиарда долларов. В тройке самых крупных внешнеторговых партнеров РУз остается и Казахстан — 1,091 миллиарда долларов (снижение на 19,8 процента).

По данным статистического ведомства, поставки товаров и услуг из Китая в Узбекистан за пять месяцев снизились на 10,5 процента, до 1,656 миллиарда долларов, но сохранили первую строчку среди стран-импортеров. Поставки из РФ, напротив, сумели сохранить позитивную динамику — рост на 0,3 процента, до 1,563 миллиарда долларов.

В структуре экспорта Узбекистана рынок Китая также занимает лидирующую позицию — 668,7 миллиона долларов (сокращение в 1,4 раза), на втором месте РФ (636,5 миллиона долларов, минус 28,8 процента), на третьем — Турция (352,9 миллиона долларов, минус 23 процента). Российский рынок при этом занимает первое место в поставках текстильной продукции из Узбекистана: 254,2 миллиона долларов (+1,6 процента, доля — 38,8 процента).

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявлял, что девальвация национальных валют основных торговых партнеров республики из-за пандемии коронавируса снизит валютные поступления в страну, а падение цен на нефть может сократить выручку от экспорта газа.