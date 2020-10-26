В Ташкенте открылся российский торгово-распределительный дом

В следующем году также предполагается запустить онлайн-платформы для продажи российских товаров. К тому же в крупных населенных пунктах республики панируется создать сеть курьерской доставки и центры выдачи заказов.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В столице запущен российский торгово-распределительный дом. Об этом сообщил бизнес-посол "Деловой России" в Узбекистане Михаил Панченков в ходе конференции Export.ПерезаGROOZка.

Согласно данным российского логистического портала, общая площадь дома составляет 12 га. На территории комплекса в 40 тысяч квадратных метров расположены открытые и закрытые склады, а также таможенный склад и аналогичное помещение ответственного хранения общей площадью свыше четырех тысяч квадратных метров, погрузочно-разгрузочные площадки и пандусы для приема сухопутных и морских контейнеров.

По словам Панченкова, в 2020-2021 годах планируется строительство открытой выставочной площадки под крупногабаритную технику и оборудование, общая площадь которой достигнет одной тысячи квадратных метров. Кроме того, будет обустроена открытая таможенная зона площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

В 2021-2023 гг. в центре начнут возводить низкотемпературные склады для хранения продуктов питания и фармацевтических препаратов площадью в 3,5 тысячи квадратных метров. В следующем году также предполагается запустить онлайн-платформы для продажи российских товаров. К тому же в крупных населенных пунктах республики панируется создать сеть курьерской доставки и центры выдачи заказов.

В рамках мероприятия Михаил Панченков отметил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам первого полугодия 2020-го вырос на 18% и достигнул 6 млрд долларов.

Напомним: в период с января по август 2020-го товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между Узбекистаном и Россией вырос в 1,6 раза в годовом сравнении — до 630 миллионов долларов за счет увеличения прямых поставок товаров. По данным главы Минсельхоза Жамшида Ходжаева, рост связан с решение правительства РФ о снижении ставки НДС на фрукты с 20 до 10 процентов и, как следствие, увеличением прямых поставок продукции АПК между двумя странами.