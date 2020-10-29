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Почему PayPal не работает в Узбекистане - ответ ЦБ

Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201029/15282691/Pochemu-PayPal-ne-rabotaet-v-Uzbekistane---otvet-TsB.html

Оказалось, что это ограничение компания установила самостоятельно, без согласования или обсуждения с местными государственными органами или организациями.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Компания PayPal  сама ограничила свою работу в Узбекистане. О том, почему это произошло, рассказали в Центральном банке.

В данный момент в системе нет возможности привязать к аккаунту выпущенные на территории Узбекистана карты.

"Это ограничение компания установила самостоятельно, без согласования или обсуждения с местными государственными органами или организациями", — говорится в сообщении.

Более того, Министерство инвестиций и внешней торговли во время переговоров с PayPal выяснило, что платежная система в ближайшем будущем не планирует полноценно внедрять систему в Узбекистане.

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Напомним, Узбекистан остается единственной страной в Центральной Азии, где нет PayPal.

 

Теги:
деньги, Узбекистан, Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан



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