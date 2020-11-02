В сельском хозяйстве Ахангарана задействуют австрийские технологии

Отмечается, что с внедрением капельного орошения расход воды сократится на 40%, использование горюче-смазочных материалов - на 30%, а ручной труд - на 90%.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Накануне в хокимияте Ахангаронского района состоялся семинар с участием руководителей животноводческих комплексов и фермерских хозяйств, сообщают в областной администрации.

В ходе встречи специалистами было отмечено снижение урожайности, а в некоторых случаях и полная его потеря из-за нехватки воды. По этой причине в последние годы в аграрном секторе республики стали активно применять водосберегающие и энергосберегающие технологии.

В рамках мероприятия прошла презентация проекта австрийской компании BAUER GmbH для фермеров. Организация предлагает кластерам и фермерским хозяйствам договоры аренды на выгодных условиях для реализации проектов, в частности, договоры аренды с льготным периодом 2 года под 4% и первоначальным взносом 10%.

Отмечается, что с внедрением капельного орошения расход воды сократится на 40%, использование горюче-смазочных материалов - на 30%, а ручной труд - на 90%. Срок службы технологии составляет 20-25 лет.

"По оценкам экспертов, внедрение дождевальных систем орошения позволит повысить урожайность зерна на 15%, кукурузы, люцерны, сорго на 20% и картофеля на 25%", - информируют в хокимияте.

Для справки: холдинг существует на международном рынке уже более 90 лет. Он включает в себя 17 компаний и является одним из лидеров по внедрению водосберегающих и энергосберегающих технологий во всем мире. В настоящее время компания намерена реализовать совместные проекты в Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской и Наманганской областях страны.

Напомним: в середине сентября текущего года в рамках видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиёев озвучил меры по внедрению сберегающих технологий и реализации проектов государственно-частного партнерства в водном хозяйстве. Глава государства поручил выделить на эти цели средства из госбюджета, предоставить субсидии для покрытия части затрат предпринимателей, а также кредиты фермерским хозяйствам и кластерам через коммерческие банки с привлечением средств международных финансовых институтов.