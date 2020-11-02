19:41 02 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Ярмарка вакансий

На содействие занятости населения решено потратить более $18 млн

© Sputnik / Александр Демьянчук
Экономика
Получить короткую ссылку
240 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201102/15308309/Na-sodeystvie-zanyatosti-naseleniya-resheno-potratit-bolee-18-mln.html

Общая стоимость инициативы – 61,48 млн долларов. Кредитные средства Международной ассоциации развития (МАР) составят 50 млн долларов, срок погашения - 30 лет с пятилетним льготным периодом.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Кабинет министров утвердил финансовые параметры проекта, нацеленного на укрепление системы социальной защиты населения.

Общая стоимость инициативы – 61,48 млн долларов. Кредитные средства Международной ассоциации развития (МАР) составят 50 млн долларов, срок погашения - 30 лет с пятилетним льготным периодом.

Узбекистан вложит в реализацию 11,48 млн долларов, в том числе 6,9 млн долларов за счет предоставления налоговых и таможенных льгот. Проект будет осуществлен до конца 2024 года.

Основные направления использования средств (в млн. долларов):

  • финансовая поддержка содействия занятости – 18,35;
  • расширение возможностей центров содействия занятости – 11,7;
  • создание информационной системы интегрированного трудового рынка – 8,95
  • создание и развитие Единого социального реестра – 3, 394;
  • мониторинг интервенций на трудовом рынке – 2,2;
  • обучение предпринимательским навыкам – 2;
  • повышение эффективности социальных выплат – 1,6.

Министерство занятости и трудовых отношений назначено исполнительным агентством, ответственным за целевое и эффективное использование кредита МАР.

Частным агентствам занятости запретили брать плату за трудоустройство — закон >>

Расходы по возврату основного долга, процентов по кредиту МАР, а также платежам за обслуживание и посредничество осуществляются за счет средств Государственного бюджета.

Кредитное соглашение с Международной ассоциацией развития, являющимся подразделением Всемирного банка, было подписано 19 июля 2019 года.

Теги:
Узбекистан, Министерство занятости и трудовых отношений, Инвестиции, трудоустройство, Занятость населения



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Спасательные работы на месте разрушений в Турции - фотолента
В Китае 77-летний ветеран взорвал соцсети трюками на турнике — видео
Статистика по ипотеке в Узбекистане в 2020 году
На что узбекистанцы брали ипотеку в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться