На содействие занятости населения решено потратить более $18 млн

Общая стоимость инициативы – 61,48 млн долларов. Кредитные средства Международной ассоциации развития (МАР) составят 50 млн долларов, срок погашения - 30 лет с пятилетним льготным периодом.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Кабинет министров утвердил финансовые параметры проекта, нацеленного на укрепление системы социальной защиты населения.

Общая стоимость инициативы – 61,48 млн долларов. Кредитные средства Международной ассоциации развития (МАР) составят 50 млн долларов, срок погашения - 30 лет с пятилетним льготным периодом.

Узбекистан вложит в реализацию 11,48 млн долларов, в том числе 6,9 млн долларов за счет предоставления налоговых и таможенных льгот. Проект будет осуществлен до конца 2024 года.

Основные направления использования средств (в млн. долларов):

финансовая поддержка содействия занятости – 18,35;

расширение возможностей центров содействия занятости – 11,7;

создание информационной системы интегрированного трудового рынка – 8,95

создание и развитие Единого социального реестра – 3, 394;

мониторинг интервенций на трудовом рынке – 2,2;

обучение предпринимательским навыкам – 2;

повышение эффективности социальных выплат – 1,6.

Министерство занятости и трудовых отношений назначено исполнительным агентством, ответственным за целевое и эффективное использование кредита МАР.

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Расходы по возврату основного долга, процентов по кредиту МАР, а также платежам за обслуживание и посредничество осуществляются за счет средств Государственного бюджета.

Кредитное соглашение с Международной ассоциацией развития, являющимся подразделением Всемирного банка, было подписано 19 июля 2019 года.