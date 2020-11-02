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В Узбекистане могут вырасти минимальные ставки аренды для физических лиц

© Sputnik / Нина Зотина
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201102/15309851/V-Uzbekistane-mogut-vyrasti-minimalnye-stavki-arendy-dlya-fizicheskikh-lits.html

Для общественного обсуждения опубликован проект закона о госбюджете республики на 2021 год.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Узбекистане могут вырасти минимальные ставки аренды для физических лиц, следует из проекта закона о государственном бюджете республики на 2021 год. Документ опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения.

В соответствии с ним, в Ташкенте минимальная ставка арендной платы для жилых помещений составит 14 тысяч сумов за квадратный метр в месяц (в 2020 году — 12 тысяч), в областных центрах и Нукусе – 8,5 тысячи (7,5 тысячи), в других населенных пунктах — четыре тысячи (3,5 тысячи). 

Предварительные минимальные ставки арендной платы для физлиц, сдающих имущество и авто в аренду
Портал "Система оценки воздействия актов законодательства"
Предварительные минимальные ставки арендной платы для физлиц, сдающих имущество и авто в аренду

Минимальная ставка аренды нежилой недвижимости в столице республики составит 29 тысяч сумов за "квадрат" в месяц (25 тысяч в 2020 году), в областных центрах и Нукусе — 17 тысяч (15 тысяч), в других населенных пунктах — 7,5 тысячи (6,5 тысячи).

Для легковых машин (предназначенных для перевозки пассажиров, багажа и имеющих не более восьми посадочных мест, не считая водительского) ставка составит 575 тысяч сумов. Для микроавтобусов, автобусов и грузовых машин — 1,15 миллиона сумов.

Теги:
Бюджет, госбюджет, Узбекистан, аренда автомобиля, аренда



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