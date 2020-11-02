Для общественного обсуждения опубликован проект закона о госбюджете республики на 2021 год.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Узбекистане могут вырасти минимальные ставки аренды для физических лиц, следует из проекта закона о государственном бюджете республики на 2021 год. Документ опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения.

В соответствии с ним, в Ташкенте минимальная ставка арендной платы для жилых помещений составит 14 тысяч сумов за квадратный метр в месяц (в 2020 году — 12 тысяч), в областных центрах и Нукусе – 8,5 тысячи (7,5 тысячи), в других населенных пунктах — четыре тысячи (3,5 тысячи).

Портал "Система оценки воздействия актов законодательства" Предварительные минимальные ставки арендной платы для физлиц, сдающих имущество и авто в аренду

Минимальная ставка аренды нежилой недвижимости в столице республики составит 29 тысяч сумов за "квадрат" в месяц (25 тысяч в 2020 году), в областных центрах и Нукусе — 17 тысяч (15 тысяч), в других населенных пунктах — 7,5 тысячи (6,5 тысячи).

Для легковых машин (предназначенных для перевозки пассажиров, багажа и имеющих не более восьми посадочных мест, не считая водительского) ставка составит 575 тысяч сумов. Для микроавтобусов, автобусов и грузовых машин — 1,15 миллиона сумов.