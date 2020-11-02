ЦБ запустил продажу золотых слитков

Золотые слитки с целостной упаковкой, которая является сертификатом, разрешается вывозить за пределы Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана объявили о запуске продаж золотых мерных слитков через коммерческие банки.

К реализации предоставляются слитки из чистого золота 999,9 пробы весом 5, 10, 20 и 50 граммов в специальной защитной упаковке. Упаковка золотых слитков служит сертификатом и имеет собственный серийный номер.

Цены продажи и обратного выкупа золотых слитков формируются на основе мировой цены золота и установленной Центральным банком маржи или дисконта и ежедневно публикуются в национальной валюте на веб-сайте Центрального банка.

ЦБ Узбекистана Образцы мерных слитков из золота и их специальных защитных упаковок

Золотые слитки с целостной упаковкой выкупаются коммерческим банком в торговой точке путем немедленной оплаты владельцу слитка.

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Обратный выкуп золотых слитков с поврежденными или несоответствующими техническим требованиям упаковками осуществляется путем их технической экспертизы, а оплата производится после проверки.

Золотые слитки с целостной упаковкой разрешается вывозить за пределы Республики Узбекистан.