Узбекистан в сентябре приостановил продажу золота — Госкомстат

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. По данным Госкомстата, в сентябре 2020 года Узбекистан приостановил экспорт золота.

Согласно отчету, объем экспорта драгоценного металла из республики с января по август 2020 года составил 5,8 млрд долларов. В сентябре показатель не зафиксировал изменений. При этом доля золота в общем объеме экспорта снизилась с 50% до 46,5%.

С января по сентябрь 2020 года внешнеторговый оборот страны достиг свыше $27 млрд , снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $3,7 млрд.

Из общего объема внешнеторгового оборота экспорт республики составил $12,4 млрд (в январе—сентябре 2019 года отмечено снижение на 6%), а импорт — $15,01 млрд (снижение на 16,5%). Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 2,5 млрд долларов.

Напомним: в октябре прошлого года Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опубликовал рейтинг стран по количеству золотовалютных резервов, согласно которому Узбекистан занял 17-е место. Согласно официальным данным, в республике хранилось 325,7 тонны драгметалла, что составило на тот момент 56,2% от общих запасов государства.