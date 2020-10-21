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Узбекистан в сентябре приостановил продажу золота — Госкомстат

© Sputnik / Олег Ласточкин
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201021/15230772/Uzbekistan-s-sentyabrya-priostanovil-prodazhu-zolota---Goskomstat.html

Из общего объема внешнеторгового оборота экспорт республики составил $12,4 млрд, а импорт — $15,01 млрд.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. По данным Госкомстата, в сентябре 2020 года Узбекистан приостановил экспорт золота.

Согласно отчету, объем экспорта драгоценного металла из республики с января по август 2020 года составил 5,8 млрд долларов. В сентябре показатель не зафиксировал изменений. При этом доля золота в общем объеме экспорта снизилась с 50% до 46,5%.

С января по сентябрь 2020 года внешнеторговый оборот страны достиг свыше $27 млрд , снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $3,7 млрд.
© Sputnik / Павел Лисицын
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Из общего объема внешнеторгового оборота экспорт республики составил $12,4 млрд (в январе—сентябре 2019 года отмечено снижение на 6%), а импорт — $15,01 млрд (снижение на 16,5%). Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 2,5 млрд долларов.

Напомним: в октябре прошлого года Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опубликовал рейтинг стран по количеству золотовалютных резервов, согласно которому Узбекистан занял 17-е место. Согласно официальным данным, в республике хранилось 325,7 тонны драгметалла, что составило на тот момент 56,2% от общих запасов государства.




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