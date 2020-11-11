В Узбекистане создадут рейтинг строительных организаций

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Кабмин постановил внедрить порядок расчета и ведения рейтинга проектно-изыскательских и подрядно-строительных организаций, чтобы создать здоровую конкуренцию на строительном рынке, повысить качество строительства.
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Присваивать ту или иную позицию в рейтинге строительной организации будет профильное министерство.
Для чего нужен рейтинг
По словам специалистов, такая система позволит сформировать единую электронную базу строительно-подрядных организаций, имеющих лицензию. Рейтинг также поможет достичь соответствия строительно-изыскательских и подрядных организаций градостроительным нормам, поспособствует развитию рынка проектирования.
Как будет формироваться рейтинг
Позиция в рейтинге будет определяться на основе ряда показателей. Обратят внимание на наличие системы корпоративного управления, количество квалифицированных специалистов, результаты участия в тендерах.
В числе определяющих - прибыль и стабильность финансовых показателей, отсутствие задолженности по налогам.
Министерству строительства, Государственному налоговому комитету, Госкомстату, Министерству занятости и трудовых отношений поручено в месячный срок разработать и ввести в эксплуатацию программное обеспечение, интегрированное с национальной информационной системой "Прозрачное строительство".
В феврале президент подписал указ о внедрении с 1 апреля 2020 года усовершенствованного порядка государственного строительного контроля объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта.
В течение 2020 года осуществляется поэтапное внедрение в сферу информационно-коммуникационных технологий, в том числе электронного документооборота.