Президент заявил о необходимости изменения культуры строительства и жизни

Прежде многие дома в Сырдарьинской области не снабжались природным газом. Теперь в новые жилые массивы подведены газ, вода, электричество и другие коммуникации.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область и ознакомился с работами по восстановлению региона после обрушившегося на него в мае 2020 года стихийного бедствия.

Сообщается, что в трех массивах площадью 50 гектаров возведено 86 пятиэтажных домов. Всего сдано 2 640 квартир.

"Нам удалось обеспечить семьи жильем до наступления холодных дней. Самое главное - у людей прошло беспокойство, они довольны", - отметил Шавкат Мирзиёев.

Прежде многие дома здесь не снабжались природным газом. Теперь подведены газ, вода, электричество и другие коммуникации. Важно и то, что за хозяевами новых квартир остались их прежние дома, недалеко от которых и возведены все три массива.

Пресс-служба президента Узбекистана Визит Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область

"Специалисты приехали со всей страны. Здесь есть улица Каракалпакстана и каждой области. Все убедились: если мы объединимся, будем заботиться друг о друге, то способны сделать многое, и в этом наша сила", - заявил президент.

Дома уютны, прилегающая территория благоустроена. Новая махалля получила название "Янги Узбекистон". Причем, по словам главы государства, если этот опыт понравится людям, такие дома будут построены и в других регионах, в городах с высокой плотностью населения. И рядом с каждым массивом будут созданы рабочие места.

Пресс-служба президента Узбекистана Визит Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область

В республике необходимо менять культуру строительства и жизни, отметил лидер страны.

На территории нового массива возведены махаллинский гузар, магазин, библиотека, детские площадки. Создана отдельная компания по их обслуживанию.

Пресс-служба президента Узбекистана Визит Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область

Даны указания по организации эффективной эксплуатации домов.

Как мы сообщали, 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Были затоплены несколько населенных пунктов, разрушены и повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Пострадали даже южные районы Казахстана.

Следственным управлением Службы государственной безопасности Узбекистана были возбуждены уголовные дела по статьям "Должностная халатность" и "Нарушение правил безопасности при проведении горных работ, строительства или взрывных работ" УК РУз.