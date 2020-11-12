В каком регионе создано больше всего семейных предприятий — Госкомстат

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 4 967 единиц, в связи с чем темп роста составил 47,5%.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. По состоянию на 1 ноября 2020 года количество вновь созданных семейных предприятий в республике достигло 15 430 штук, сообщают в Государственном комитете по статистике.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 4 967 единиц, в связи с чем темп роста составил 47,5%.

За последние 10 месяцев больше всего совместных семейных собственностей было открыто в Сурхандарьинской области - 3 664 новых предприятий. Второе место занимает Самаркандская область (2 287 штук), а третье - Андижанская область (1 336 штук). Пятерку лидеров замыкают Ферганская (1 221 штука) и Хорезмская (1 198 штук) области.

Отмечается, что по отраслям лидирует сфера промышленности. За ней идет торговля, затем - сельское, лесное и рыбное хозяйство. Размещение и питание, а также здравоохранение и социальные услуги расположились на четвертой и пятой позициях.