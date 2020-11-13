Узбекистан и Финляндия наладят торгово-экономические отношения

В ходе беседы министры иностранных дел двух государств подчеркнули необходимость дальнейшего развития и укрепления политического диалога между странами.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудил по телефону с главой МИД Финляндии Пекка Хаависто перспективы узбекско-финских отношений в рамках формата "Европейский союз – Центральная Азия". Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Во время беседы стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития и укрепления политического диалога между Узбекистаном и Финляндией.

Также министры проанализировали возможность взаимодействия в сфере науки, образования и подготовки кадров.

"Отмечена значимость проведения на регулярной основе заседаний узбекско-финской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в наращивании двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей", - подчеркивают в МИД РУз.

Кроме того, представители двух стран рассмотрели возможность совместной работы по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС и получению Узбекистаном статуса бенефициара в рамках Генеральной системы преференций плюс (ГСП+).

В ходе переговоров Абдулазиз Камилов и Пекка Хаависто обменялись мнениями по поводу взаимодействия в вопросе урегулирования афганской проблемы мирным путем.