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Узбекистан и Финляндия наладят торгово-экономические отношения

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201113/15400696/Uzbekistan-i-Finlyandiya-naladyat-torgovo-ekonomicheskie-otnosheniya.html

В ходе беседы министры иностранных дел двух государств подчеркнули необходимость дальнейшего развития и укрепления политического диалога между странами.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудил по телефону с главой МИД Финляндии Пекка Хаависто перспективы узбекско-финских отношений в рамках формата "Европейский союз – Центральная Азия". Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Во время беседы стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития и укрепления политического диалога между Узбекистаном и Финляндией. 

Также министры проанализировали возможность взаимодействия в сфере науки, образования и подготовки кадров.

"Отмечена значимость проведения на регулярной основе заседаний узбекско-финской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в наращивании двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей", - подчеркивают в МИД РУз.
Флаг Финляндии
© AFP 2018 / David Goldman
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Кроме того, представители двух стран рассмотрели возможность совместной работы по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС и получению Узбекистаном статуса бенефициара в рамках Генеральной системы преференций плюс (ГСП+).

В ходе переговоров Абдулазиз Камилов и Пекка Хаависто обменялись мнениями по поводу взаимодействия в вопросе урегулирования афганской проблемы мирным путем.




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