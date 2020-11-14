Кыргызстан может запретить вывоз скота

Ограничения, введенные ранее Казахстаном, стали причиной массового экспорта животных из Кыргызстана в Узбекистан и Таджикистан, заявили в кыргызском госагентстве антимонопольного регулирования.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Государственное агентство антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызстана объяснило, почему в республике дорожает мясо.

Этот процесс объяснили введением в Казахстане ограничений на экспорт живого скота. РК предприняла данный шаг в начале года из-за необоснованного роста цен на мясо и для того, чтобы отправлять за границу не сырье, а уже переработанную продукцию.

"В связи с введенным Казахстаном запретом скот массово стал закупаться в Кыргызстане со стороны Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, многие перекупщики воспользоволись ситуацией и также взвинтили цены, — говорится в публикации. — В Кыргызстане также необходимы новые подходы к мясному сектору сельского хозяйства, который является мелкотоварным (как и многие другие секторы сельского хозяйства). Здесь Минсельхозу необходимо проработать вопрос применения схемы Казахстана".

Отмечается, что этот подход предусматривает участие большого количества небольших ферм в едином технологическом конвейере производства мяса.

Руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН Дмитрий Гордеев ранее рассказал, что решить проблему недостатка мясного сырья после введения Казахстаном запрета на экспорт скота Узбекистану помогла Беларусь, ставшая крупнейшим поставщиком говядины в республику по итогам первого полугодия 2020-го. По словам эксперта, в дальнейшем РБ планирует занять на узбекском рынке долю, ранее принадлежавшую Казахстану.