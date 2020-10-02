Ждать ли кризиса на мясном рынке Узбекистана? Мнение эксперта

Руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН Дмитрий Гордеев рассказал о ситуации на рынке мяса в Узбекистане.

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В Казахстане с января 2020 года действует запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота. Решить проблему недостатка мясного сырья Узбекистану помогла Беларусь, ставшая крупнейшим поставщиком говядины в республику по итогам первого полугодия. В дальнейшем РБ планирует занять на узбекском рынке долю, ранее принадлежавшую Казахстану, рассказал руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН Дмитрий Гордеев.

"Ввиду поставок мяса из Беларуси мы не прогнозируем существенного дефицита этой продукции в Узбекистане. При этом стоит отметить, что ситуация в мире подталкивает страны к импортозамещению, и РУз тоже идет по этому пути, чтобы не было тяжело переживать перепады валютных курсов, запреты в других странах на экспорт чего-либо. Если работа будет продолжена, кризиса на мясном рынке Узбекистана ожидать не следует", — отметил Гордеев в беседе со Sputnik Узбекистан.

При этом он рассказал, что в республике растут цены на говядину.

"За первое полугодие говядина подорожала в среднем на 7,7 процента, тогда как за тот же период 2019-го — на 4,2 процента, а бескостная — на 4,3 процента. Мы прослеживаем четкую тенденцию", — отметил эксперт.

По его словам, рост цен связан и с сезонным фактором, и с ростом курса доллара США.

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