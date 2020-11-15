В каждом районе и городе Кашкадарьинской области создадут малые промзоны

С учетом специализации каждого района и города будет сформирован пакет из 15 новых крупных промышленных проектов и 110 ­проектов среднего масштаба в конкретных областях экономики и на основе выявляемых "точек роста" каждого района.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В ближайшие два года в Кашкадарьинской области запланирована реализация 950 инвестиционных проектов на сумму 28 трлн сумов, было озвучено в рамках видеоконференции под руководством заместителя премьер-министра Узбекистана Сардора Умурзакова.

Жилье, дороги, рабочие места: как будет развиваться Кашкадарья >>

На встрече обсудили реализацию задач по комплексному социально-экономическому развитию Кашкадарьинской области, поставленных президентом в ходе недавнего визита в регион.

Чтобы повысить эффективность использования местного экономического потенциала решено сформировать, с учетом специализации каждого района и города, пакет из 15 новых крупных промышленных проектов (более 10 млн долларов) и 110 ­проектов среднего масштаба (5-10 млн долларов) в конкретных областях экономики и на основе выявляемых "точек роста" каждого района.

Ответственным руководителям были даны поручения по изучению текущего состояния социально-экономического развития города Карши в разрезе 8 ключевых направлений, охватывающих сферы промышленности, сельского хозяйства, инвестиций, экспорта, жилищного и инфраструктурного строительства, социального развития и обеспечения занятости населения, анализу имеющихся проблем и выработке предложений по их решению.

В числе приоритетных направлений работы в Кашкадарьинской области - создание в каждом районе и городе малых промышленных зон и обеспечение их подключения к необходимым инженерным коммуникациям, выделение земельных участков, пустующих зданий и сооружений, создание технологичных промышленных производств в сфере химической промышленности и машиностроения, а также организация деятельности текстильных производств с высокой добавленной стоимостью.