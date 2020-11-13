Жилье, дороги, рабочие места: как будет развиваться Кашкадарья

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в пятницу провел совещание с участием регионального актива, депутатов местного кенгаша, руководителей министерств и ведомств.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Ситуация в Кашкадарьинской области должна коренным образом измениться во всех сферах, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в пятницу.

По словам главы республики, регион имеет необходимые для этого возможности.

"Все должны проснуться", — сказал Мирзиёев.

Как сообщает пресс-служба, 2021-й объявлен в Кашкадарье Годом развития предпринимательства. Для адресной работы за районами и городами закреплены министры, руководители отраслей и банков.

"Яккабагский, Камашинский, Чиракчинский, Шахрисабзский и Китабский районы будут специализированы на садоводстве и виноградарстве. В Гузарском и Мубарекском районах может быть создано множество предприятий нефтехимического направления, в Чиракчинском и Дехканабадском районах — по выпуску строительных материалов. Касбинский, Нишанский, Миришкорский и Касанский районы будут специализироваться на животноводстве. Поставлена задача создать крупные комплексы и малые животноводческие фермы, выделить земли под кормовую базу", — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, для региона разработано 950 проектов на сумму 28 триллионов сумов. Их требуется реализовать в 2021-2022 годах. В результате планируется создать 15 тысяч рабочих мест.

Также Мирзиёев поручил в 2021-м внедрить в регионе водосберегающие технологии на 50 тысячах гектаров земель.

"Особое внимание президент уделил вопросам обеспечения населения жильем, строительства дорог и сетей питьевого водоснабжения. Поставлена задача довести уровень централизованного питьевого водоснабжения в регионе до 79 процентов, в том числе в Гузарском районе, где ситуация крайне тяжелая, — до 50 процентов", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, глава республики заявил, что в регионе будет внедрена новая система работы с молодежью.

"Один день в неделе хокимы объявят днем работы с молодежью и будут заниматься ее проблемами", — сказал Мирзиёев.

"Избранный нами путь — это путь тернистый. У нас есть большие планы по Кашкадарье, выделяются весьма крупные средства. Теперь главная задача и требование — правильно направить эти ресурсы, создать людям достойные условия", — подчеркнул глава государства.

Напомним, президент находится в Кашкадарьинской области с рабочей поездкой второй день. Ранее он посетил прядильное производство в Шахрисабзе, Центр государственных услуг, Технопарк и Клинику оздоровления и приватизации предприятий в Карши, а также встретился с молодежью.